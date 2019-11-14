Кот выпускал животных из приюта

В техасском приюте "Френдс фор лайф" в США кота Квилти отсадили в отдельную клетку, потому что постоянно выпускал на волю других животных.

Персонал несколько раз приходил на работу и видел, что по офису ходят коты. Их с вечера запирают в общей комнате.

- Шеф угрожал нам штрафами, - рассказывает смотритель Джереми. - Думал, что кто-то не закрывал дверь. Потом пересмотрели записи с камер наблюдения. Только люди уходили, Квилти открывал их. Коты уничтожили офис. Одна киска написала на коврик для мышки. Кот нагадил в бокс для сбора денежных пожертвований.

Приют купил специальный замок. Через два дня Квилти научился его открывать. Сейчас ждут, пока на дверях установят несколько разных.

- Он сидит в отдельном боксе, - продолжает Джереми. - Но и оттуда пытается выбраться. В соцсетях требуют выпустить кота и называют политзаключенным. У нас десятки заявок от потенциальных хозяев. Но они должны понимать, что для этого животного не страшны любые двери. Отдадим его только в специально оборудованный дом.