Индонезиец изнасиловал 195 мужчин

К 30 годам за решеткой приговорили 36-летнего Рейнхарда Синагу за изнасилование 195 мужчин в Манчестере, Великобритания. Его отец - один из самых богатых людей Индонезии.

Против Синаги свидетельствовали 48 жертв. Обвинили его в 136 изнасилованиях, 15 попытках и восьми сексуальных домогательствах.

— Он насильник с наибольшим количеством доказанных преступлений в мире, — говорит журналистка Эмили Доротс. - Хотя некоторые из жертв отказались говорить о насилии. Прокурор считает, пострадавших более 200. Но большинство стесняются рассказывать, что с ними сделал насильник. Полиция не смогла установить личности почти 70 человек. Они есть на видеозаписях и фото Синаги.

Рейнхард Синага окончил университет в Индонезии в 2007-ом. Тогда же переехал учиться в Великобританию.

— В Индонезии был душой компании, — вспоминает однокурсник Ли Рондал. — Его любили. Мог найти общий язык со всеми.

В Манчестере снял квартиру в популярном среди геев районе. Не работал. Деньги на жизнь и учебу присылал отец. Он владеет элитной недвижимостью в Индонезии. Состояние нажил на производстве пальмового масла.

— Рейнхард постоянно жаловался, что приходится жить скромнее, чем дома, — говорит его знакомый Свен Янг. — Что в Индонезии не отказывал себе ни в чем. У них имение в Джакарте со слугами и большим автопарком. Но родители настаивали, чтобы получил британское образование, вернулся и женился. Не предполагали, что сыну не нравятся женщины. Нашли богатую невесту. Рейне каждый вечер ходил в бары. Знакомился с ребятами.

В Британии окончил факультеты планирования, социологии и географии. Изучал проблемы сексуальных меньшинств в разных странах.

Жертв искал утром. Подходил к пьяным студентам возле баров. Расспрашивал об обучении и музыке. Обещал отвезти на такси домой. Там поил алкоголем, пока не засыпали. Некоторым добавлял в напитки наркотики.

— Большинство его жертв — не гомосексуалисты, — продолжает Доротс. — Рейнхард этим гордился. Писал друзьям, сколько раз изнасиловал каждого мужчину. Они не воспринимали это серьезно. На суде оказалось, что Синага не осознавал до конца, что делал. Воспринимал это как игру, на которую имеет право. Полиции очень боялся. Когда напоил и несколько раз изнасиловал 18-летнего студента, убеждал того никому не рассказывать.

В тюрьме Синага попросил, чтобы его посещал священник. Родители прибыли после оглашения приговора. Отец Сайбин Синага сказал, что больше приезжать не собирается.