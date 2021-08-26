Грызуны съедают газоны

 
Ексклюзивы
1/5
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 648
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 486
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 783
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1449
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 450
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1134
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1314
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 14049
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
3
2
2
2
2
Британский принц женился на американской киноактрисе
Британский принц женился на американской киноактрисе
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Интервью
1/5
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 891
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 828
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1539
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1323
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
26 августа 2021
Просмотров: 297
Не заробили
Зателефонували з міської ради Черкас. Запросили на урочистості, де вручатимуть відзнаку як борцеві за Незалежність. Ми з Володькою Терновим прийшли ...
пятница, 27 августа 2021 06:25

Грызуны съедают газоны

  Комментировать

Жители закрытого поселения Нордельта недалеко от аргентинской столицы Буэнос-Айреса жалуются на нашествие капибар. Гигантские грызуны уничтожают газоны, кусают собак. Из-за них произошло несколько аварий.

Капибара - полуводное травоядное животное. Самое большое по размеру среди грызунов. Длиной до 1,35 м и высотой до 60 см. Весит около 65 кг. Они от природы общительны и живут группами от 10 до 20 особей. Нордельта построена на берегах Параны. Это вторая по значимости река в Южной Америке после Амазонки. Здесь нет естественных хищников - анаконд, аллигаторов или ягуаров. Пик размножения капибар приходится на октябрь, но беспокоить людей начали сейчас.

Некоторые отстреливают их из ружей, хотя это запрещено.

- Нельзя называть нашествия больших грызунов вторжением. Наоборот, это люди влезли в их экосистему. Застройщики при поддержке властей разрушают окружающую среду, чтобы продать клиентам мечту о жизни в дикой природе. Покупатели хотят красивый вид за окном, но без комаров, змей или капибар. Считают, что при такой цене коттеджей имеют право убивать животных, - говорит эколог Энрике Виал. 10 лет он требует принять закон о защите водно-болотных угодий от застройки.

Чиновники собираются отловить и перевезти грызунов. Экологи объясняют, что это не поможет. Животных много и они быстро размножаются.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грызуны съедают газоны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

Самое сильное в истории извержения забрало около 36 тыс. жизней

Самое читаемое
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 11637
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 4500
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 4302
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму Просмотров: 4095
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 3762
Мир
Талибы казнят бывших военных
Талибы казнят бывших военных
Американца отправили путешествовать после смерти
Американца отправили путешествовать после смерти Просмотров: 117
Мошенница подменила бриллианты галькой
Мошенница подменила бриллианты галькой Просмотров: 36
Выходили девочку весом 212 граммов
Выходили девочку весом 212 граммов Просмотров: 243
Миллиардера приговорили к 18 годам за критику властей
Миллиардера приговорили к 18 годам за критику властей Просмотров: 18
Больше всего комментируют
7
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
4
Посольство США осудило нападение на Порошенко
1
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
1
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
1
Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси
Голосов: 290
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть