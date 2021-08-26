Грызуны съедают газоны

Жители закрытого поселения Нордельта недалеко от аргентинской столицы Буэнос-Айреса жалуются на нашествие капибар. Гигантские грызуны уничтожают газоны, кусают собак. Из-за них произошло несколько аварий.

Капибара - полуводное травоядное животное. Самое большое по размеру среди грызунов. Длиной до 1,35 м и высотой до 60 см. Весит около 65 кг. Они от природы общительны и живут группами от 10 до 20 особей. Нордельта построена на берегах Параны. Это вторая по значимости река в Южной Америке после Амазонки. Здесь нет естественных хищников - анаконд, аллигаторов или ягуаров. Пик размножения капибар приходится на октябрь, но беспокоить людей начали сейчас.

Некоторые отстреливают их из ружей, хотя это запрещено.

- Нельзя называть нашествия больших грызунов вторжением. Наоборот, это люди влезли в их экосистему. Застройщики при поддержке властей разрушают окружающую среду, чтобы продать клиентам мечту о жизни в дикой природе. Покупатели хотят красивый вид за окном, но без комаров, змей или капибар. Считают, что при такой цене коттеджей имеют право убивать животных, - говорит эколог Энрике Виал. 10 лет он требует принять закон о защите водно-болотных угодий от застройки.

Чиновники собираются отловить и перевезти грызунов. Экологи объясняют, что это не поможет. Животных много и они быстро размножаются.