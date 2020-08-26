Если Беларусь будет просить помощи у Путина, Украина окажется в окружении

"Трибунал", - выкрикивают десятки тысяч белорусов у Дворца Независимости в Минске 23 августа. Это одна из резиденций 65-летнего Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси. Здание окружили около тысячи силовиков со щитами. За ними - спецтехника и водометы.

Около 19:00 вертолет с правительственной символикой вылетел с территории Дворца независимости. Сделал круг над заводом "Атлант" и вернулся. Позже пресса опубликовала видео, на котором видно, как Лукашенко в бронежилете выходит с вертолета с автоматом. Его сопровождает также Вооруженный сын 15-летний Николай.

— К внутреннему фактору добавился внешний. Видим серьезное движение войск НАТО у наших границ на территории Польши и Литвы, — говорит накануне Лукашенко. 22 августа впервые за 25 лет привел армию в полную боевую готовность.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Люди считают результаты президентских выборов сфальсифицированными. Лукашенко получил 80% голосов, по данным Центральной избирательной комиссии. Его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10%. Она находится в Литве. 21 августа через адвоката подала жалобу в верховный суд о признании результатов недействительными. Суд отказал.

Официально подтвердили четыре смерти во время протестов — Александра Тарайковского, Александра Вихря, Геннадия Шутова и 19-летнего мужчины, имя которого неизвестно.

22 августа в минском лесопарке нашли повешенным 28-летнего Никиту Кривцова. Исчез 11 августа. Участвовал в акциях. Семья не соглашается с версией Следственного комитета о самоубийстве.

По меньшей мере восемь человек пропали без вести. Более 100 человек белорусские власти держат под стражей. Членов Координационного совета оппозиции Сергея Дилевского и Ольгу Ковалькову арестовали на 10 суток. А сам Совет белорусский Конституционный суд назвал "неконституционным".

— Александр Лукашенко не планирует идти на компромисс с народом, — говорит эксперт по международным отношениям 67-летний Григорий Перепелица. — Своим появлением с автоматом дал понять, что готовится к силовому удару. Возможны аресты представителей координационного совета оппозиции, еще более масштабные и жестокие зачистки акций протеста.

Лукашенко не хочет добровольно отдавать власть, однако имеет все меньше пространства для маневра. Не может согласиться даже на круглый стол с представителями Запада, как это было с украинской властью во время Революции достоинства. Владимир Путин не разрешает. Пытается использовать послабление Лукашенко. Они сейчас часто общаются. Последний летает в Москву чартерными рейсами. Компромисс с обществом невозможен, поэтому Лукашенко может попросить Путина о военной помощи для подавления протестов. Тогда тот сможет острее поставить вопрос о Союзном государстве. Чего белорусская сторона старалась избегать.

Если Россия введет войска в Беларусь, Украина окажется в окружении. Нам будет тяжело воевать в таком кольце. Надо учитывать эту опасность и укреплять границы.