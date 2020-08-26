Если Беларусь будет просить помощи у Путина, Украина окажется в окружении

 
Ексклюзивы
1/5
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 81
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 576
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1503
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2682
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1881
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 315
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 486
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2025
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 693
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Фото
Все фото
3
2
2
2
2
Британский принц женился на американской киноактрисе
Британский принц женился на американской киноактрисе
&quot;Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то&quot;
"Не думаю, что он имел связь на стороне еще с кем-то"
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Дмитрий Бакшеев убил и съел знакомую
Два теракта за сутки произошло в Испании
Два теракта за сутки произошло в Испании
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Заключенный переоделся женщиной для побега из тюрьмы
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 486
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 693
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5400
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3222
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6741
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1233
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
четверг, 27 августа 2020 06:11

Если Беларусь будет просить помощи у Путина, Украина окажется в окружении

  Комментировать
 

"Трибунал", - выкрикивают десятки тысяч белорусов у Дворца Независимости в Минске 23 августа. Это одна из резиденций 65-летнего Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси. Здание окружили около тысячи силовиков со щитами. За ними - спецтехника и водометы.

Около 19:00 вертолет с правительственной символикой вылетел с территории Дворца независимости. Сделал круг над заводом "Атлант" и вернулся. Позже пресса опубликовала видео, на котором видно, как Лукашенко в бронежилете выходит с вертолета с автоматом. Его сопровождает также Вооруженный сын 15-летний Николай.

— К внутреннему фактору добавился внешний. Видим серьезное движение войск НАТО у наших границ на территории Польши и Литвы, — говорит накануне Лукашенко. 22 августа впервые за 25 лет привел армию в полную боевую готовность.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Люди считают результаты президентских выборов сфальсифицированными. Лукашенко получил 80% голосов, по данным Центральной избирательной комиссии. Его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10%. Она находится в Литве. 21 августа через адвоката подала жалобу в верховный суд о признании результатов недействительными. Суд отказал.

Официально подтвердили четыре смерти во время протестов — Александра Тарайковского, Александра Вихря, Геннадия Шутова и 19-летнего мужчины, имя которого неизвестно.

22 августа в минском лесопарке нашли повешенным 28-летнего Никиту Кривцова. Исчез 11 августа. Участвовал в акциях. Семья не соглашается с версией Следственного комитета о самоубийстве.

По меньшей мере восемь человек пропали без вести. Более 100 человек белорусские власти держат под стражей. Членов Координационного совета оппозиции Сергея Дилевского и Ольгу Ковалькову арестовали на 10 суток. А сам Совет белорусский Конституционный суд назвал "неконституционным".

— Александр Лукашенко не планирует идти на компромисс с народом, — говорит эксперт по международным отношениям 67-летний Григорий Перепелица. — Своим появлением с автоматом дал понять, что готовится к силовому удару. Возможны аресты представителей координационного совета оппозиции, еще более масштабные и жестокие зачистки акций протеста.

Лукашенко не хочет добровольно отдавать власть, однако имеет все меньше пространства для маневра. Не может согласиться даже на круглый стол с представителями Запада, как это было с украинской властью во время Революции достоинства. Владимир Путин не разрешает. Пытается использовать послабление Лукашенко. Они сейчас часто общаются. Последний летает в Москву чартерными рейсами. Компромисс с обществом невозможен, поэтому Лукашенко может попросить Путина о военной помощи для подавления протестов. Тогда тот сможет острее поставить вопрос о Союзном государстве. Чего белорусская сторона старалась избегать.

Если Россия введет войска в Беларусь, Украина окажется в окружении. Нам будет тяжело воевать в таком кольце. Надо учитывать эту опасность и укреплять границы.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Если Беларусь будет просить помощи у Путина, Украина окажется в окружении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

Одну из самых популярных книг в мире создали братья-вундеркинды

Самое читаемое
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 14688
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 11349
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 10863
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток Просмотров: 10224
Тимошенко подключили к ИВЛ
Тимошенко подключили к ИВЛ 1 Просмотров: 8631
Мир
Алексея Навального отравили
Алексея Навального отравили Просмотров: 153
В похоронное бюро увезли живую женщину
В похоронное бюро увезли живую женщину Просмотров: 72
"Начался обратный отсчет для Лукашенко"
"Начался обратный отсчет для Лукашенко" Просмотров: 306
Брюссель не признает Лукашенко президентом, Киев молчит
Брюссель не признает Лукашенко президентом, Киев молчит Просмотров: 225
"Бьют умело - сильно, больно, но не так, чтобы убить"
"Бьют умело - сильно, больно, но не так, чтобы убить" Просмотров: 342
Больше всего комментируют
6
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
6
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
3
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
3
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
3
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
Голосов: 3296
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua