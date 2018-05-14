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вторник, 15 мая 2018 00:10

Будущего родственника британской королевы разоблачили в мошенничестве

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Будущего тестя британского принца 33-летнего Гарри 73-летнего Томаса Маркла разоблачили в мошенничестве. Он продавал фото, на которых якобы готовился к свадьбе дочки Меган Маркл, 36 лет, и королевского потомка. За них выручил почти $140 тыс. — 3,6 млн грн. Все снимки оказались постановочными.

Делать и сбывать фото помогал британский папарацци Джефф Рейнер. Томас позировал в интернет-кафе, где рассматривал на экране компьютера фотографии новобрачных. Листал книжку о достопримечательностях Великобритании и якобы снимал мерки для праздничного костюма.

Для последних съемок Томас Маркл взял с собой собственную сантиметровую ленту. Роль портного играл студент 17-летний Девид Флорес, который подрабатывает продавцом товаров для вечеринок.

Принц Гарри женится на Меган Маркл 19 мая. Томас Маркл поведет дочь к алтарю невзирая на скандал. Накануне он пройдет ускоренный курс обучения королевскому этикету. Родители Меган развелись, когда ей было 6 лет.

Автор: Юлия МЕЛЬНИК
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