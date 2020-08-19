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четверг, 20 августа 2020 07:50

Брюссель не признает Лукашенко президентом, Киев молчит

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- Пока вы меня не убьете, других выборов не будет, - говорит 65-летний Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, рабочим Минского завода колесных тягачей 17 августа. Те скандируют: "Уходи!". Накануне работники объявили забастовку.

В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты. Люди считают результаты президентских выборов сфальсифицированными. Лукашенко получил 80% голосов, по данным Центральной избирательной комиссии. Его главный конкурент Светлана Тихановская - 10%.

16 августа на улицы Минска вышли до 200 тысяч человек. Акция стала самой масштабной в истории страны. Участники принесли бело-красно-белые флаги и скандировали: "Жыве Беларусь!". Требовали отставки Лукашенко, новых выборов и освобождения политзаключенных. Одновременно организовала митинг власть. В столицу свезли несколько тысяч бюджетников.

- Войска НАТО хлопают гусеницами у наших ворот. Если поддадимся на их указания - погибнем как государство, народ и нация. Потеряете первого президента - это будет начало вашего конца. Вы, как в Украине и других странах, будете стоять на коленях и молиться неизвестно кому, - говорит на митинге Лукашенко. Он был президентом Беларуси 26 лет.

Александр Лукашенко дважды звонил главе Российской Федерации Владимиру Путину. Тот гарантировал поддержку в случае обострения ситуации.

- Я готова принять на себя ответственность и выступить как национальный лидер, чтобы страна успокоилась. Чтобы мы освободили политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых выборов - реальных, честных и прозрачных, - говорит 37-летняя Светлана Тихановская 17 августа. Находится в Литве.

Она обратилась к лидерам европейских стран с призывом не признавать результаты президентских выборов в Беларуси и пообещала немедленно провести новую кампанию с участием международных наблюдателей.

- Чтобы произошла мирная передача власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси, - сказала Тихановская в видео, размещенном в Телеграм-канале "Страна для жизни".

Европарламент объявил Александра Лукашенко персоной нон грата.

- Евросоюз не согласен с результатами выборов. Начинается работа по санкциям к виновным в насилии и фальсификациях, - говорит Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Хосеп Боррель, 73 года.

Министерство иностранных дел Украины поддержало позицию Евросоюза.

- Белорусы и Европа ждут от Киева активной позиции. Украина прошла 3 революции, понимает, о чем речь. Но наше руководство предпочитает спячку, - комментирует бывший посол Украины в Беларуси 54-летний Роман Безсмертный.

- Не видно действий, которые могли бы сформировать позицию Украины. Ценностный выбор нашей власти застрял между демократией и попыткой не побеспокоить Кремль, не задеть белорусскую власть, которая уже выглядит банкротом. Возникла дистанция между Украиной и ЕС. Брюссель не признает Лукашенко президентом и готов помогать митингующим. Киев не поздравил его с победой, но и ничего не требует. Молчит. А должен изначально говорить о нарушении Международного пакта о гражданских и политических правах. Об избиении людей. Они не нарушали закон, просто заявили о своей позиции. Надо отметить, что кадровые войска запрещено использовать для внутренних урегулирований. Требовать провести повторно выборы и сформировать переходное правительство в Беларуси. Украина должна была обратиться в Совет безопасности ООН, ОБСЕ и Совет Европы. Выдача "вагнеровцев" России должна была быть последним пунктом в нашей позиции, а не одним из первых.

Не вижу, чтобы Украина пыталась обезопасить себя от угроз, потерь. Например, возможны проблемы с поставкой горюче-смазочных материалов и компонентов для оборонно-промышленных предприятий.

Целесообразность переноса площадки для переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу в связи с протестами в Минске зависит от наших тактики и стратегии. Если они направлены на поддержку белорусской оппозиции, то присутствие ОБСЕ в столице страны существенно поддержала бы народ. Другое дело - если наши представители в ТКГ имеют цель замораживания конфликта на Донбассе.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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Дата
20
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