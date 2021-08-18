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четверг, 19 августа 2021 06:46

Американца отправили путешествовать после смерти

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Американка Джуди Уильямс во время уборки на пляже в Саусвике нашла запечатанную бутылку. Увидела внутри записку, две долларовые купюры и песок. Прочитала, что в бутылке - прах человека по имени Гордон.

- Гордон больше всего любил путешествовать по океану, - говорит 56-летняя Беверли Смит. - При жизни мы не путешествовали, сколько хотелось бы. Поэтому решила подарить ему последнюю историю. Деньги положила, чтобы мне написали, куда Гордону удалось добраться. До сих пор люблю его. Уверена, он этого хотел бы.

57-летний Гордон умер 12 лет тому назад от кровоизлияния в мозг. В марте бутылку бросили в океан в Биг Пайн Ки. Сначала ее прибило к пляжу близ Лос-Анджелеса в 80 км от дома. Второй звонок был в 20 км оттуда.

- Бутылку с прахом взяли на вечеринку. Потом - в плавание на яхте. Джуди устроила поминальную службу и празднование после нее. Сосуд сменила на более новый. Чтобы было видно записку и деньги.

Доложила мелкие банкноты. Если бутылка переплывет океан, понадобятся на международный звонок.

Автор: Игорь ТИМОЦЬ
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