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вторник, 29 октября 2019 00:00

39 человек замерзли в грузовике

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Семьи погибших в британском грузовике вьетнамцев просят передать тела, чтобы похоронить родных. 39 тел нашли в фургоне-холодильнике в прошлую среду.

- Сестра искала лучшей судьбы, - говорит 26-летняя Буй Тхи Лоун. 19-летняя Анна замерзла в грузовике. - До сих пор не можем понять, как так произошло. Молимся, чтобы была жива, но надежды нет. Она должна была связаться с нашими родственниками в Великобритании. Те находятся там незаконно. Надеялась, что устроится на работу и будет переводить нам деньги. После школы сразу пошла работать. Образования не было. Хотела начать в Британии новую жизнь. У матери долги. Анна мечтала, что пришлет ей денег. Ей предложили работу в маникюрном салоне. Звонила и говорила, что с ней несколько девушек едут на такую работу. Не хочу думать о том, как она замерзала. Мы круглосуточно жжем свечи, чтобы ее душе легче было найти путь домой. Пока мы не похороним ее, у нее не будет покоя.

Люди попали в страну по фальшивым китайским паспортам. Поэтому их трудно идентифицировать, говорят следователи. За документы и транспортировку в Великобританию платили по $10 тыс. После трагедии семье Анны и еще нескольких вероятных жертв вернули эти деньги.

- В грузовике - тела 31 мужчины и восьми женщин, - говорит полицейский Уильям Сперроу. - Все имеют документы граждан Китая. Несколько вьетнамских семей заявляют, что их семьи покупали паспорта-подделки. Все надо проверить. Это займет несколько недель, не меньше. Выясняем, что произошло в том фургоне. Непонятно, почему был включен холодильник. Температура достигала минус 25 градусов. Люди были голые или только в белье. Многие замерзли у двери. У них поцарапанные руки. Пытались стучать и позвать на помощь. У большинства - пена на губах. Экспертиза покажет, сколько дней водитель вез мертвых. Их точно нашли не сразу.

По подозрению в непредумышленном убийстве арестовали 25-летнего водителя грузовика. Еще трех человек обвинили в организации незаконной перевозки людей.

Автор: Оксана СНИГУР
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