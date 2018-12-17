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вторник, 18 декабря 2018 00:05

1768 лондонских семей смотрят черно-белый телевизор

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Более 7 тыс. семей в Великобритании смотрят черно-белое телевидение. Такие данные обнародовала служба, которая занимается продажей телевизионных лицензий.

Все домохозяйства в стране обязаны платить специальный сбор — лицензию. Она дает право на просмотр телепередач в прямом эфире — не только по телевизору, но и на любом другом устройстве.

Больше всего черно-белых телевизоров в Лондоне — в этом году продали 1768 лицензий.

В 1930 году компания Би-Би-Си начала транслировать радио-, а затем и телепередачи. Для ее работы нужно было привлечь дополнительные средства. Но существующие варианты — государственное финансирование, реклама, пожертвования от меценатов — могли сказаться на редакционной независимости. Так возникла идея лицензий — каждая семья, которая слушала радио или смотрела телевизор, должна была на почте приобрести ее. Почтовая служба перечисляла средства Би-Би-Си.

Стоимость лицензии для цветных телевизоров и черно-белых отличается почти втрое. За просмотр цветного телевизора платят $191 — приблизительно 5,3 тыс. грн. Лицензия для черно-белого аппарата обойдется в $64 — почти 1,8 тыс. грн на год.

Британцы сами сообщают в контролирующий орган, каким телевизором пользуются. Действительно ли в доме используют черно-белый телевизор, не проверяют. Потому что речь о небольшом числе домохозяйств.

Если телевизора нет и вы не смотрите прямые эфиры в интернете, нужно заполнить декларацию, что лицензия не нужна. В этом случае могут пожаловать инспекторы — проверить, правда ли это. Если в декларации указана недостоверная информация, неплательщику грозит штраф в размере $1272 — 35,6 тыс. грн и оплата трат корпорации на юридические услуги. Каждый шестой британец пишет в декларации неправду, по статистике.

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