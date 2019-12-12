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пятница, 13 декабря 2019 05:35

"Живут в маленьких комнатах, вместо туалета — дырка"

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— В подвалах пленные посещали баню и их кормили свежим мясом. Все зависит от полевых командиров и их влияния, — рассказывает 45-летний Михаил из Луганска. Фамилию не называет. — В некоторых тюрьмах было очень холодно и бегали крысы по комнатам. Это подавляет людей. Чтобы пленные рассказали все, что нужно — их били, пытали и применяли психологическое насилие.

— В подвалах донецкого так называемого министерства государственной безопасности есть одна "вип-комната". Она рассчитана на высших чиновников ДНР. Обычно их задерживают за хищение денег. В этом помещении есть одеяла, диван, чайник. Для украинцев, которых задерживают боевики, условия значительно хуже. Живут в маленьких комнатах, вместо туалета — дырка. Кормят баландой раз в день.

Самая большая тюрьма на оккупированной территории — "Изоляция". До 2014 года — арт-объект на месте бывшего завода изоляционных материалов. Занимает территорию 8 га у границы Буденовского и Ленинского районов Донецка.

— "Изоляцию" основала в 2010-м Любовь Михайлова. Она — дочь последнего советского директора завода изоляционных материалов. В ХХ веке здесь изготавливали минеральную вату. В годы развития предприятия производили до 100 тысяч кубометров этой продукции в год, — говорит 37-летняя Татьяна Митько из оккупированного Донецка. — На заброшенном заводе выставлялись молодые украинские художники, приезжали мировые художники, читали лекции и показывали современное искусство.

В "Изоляции" удерживают около 60 человек. Находятся там больше года.

- Там подвалы, где захваченные лежат на полу. Никаких условий не существует, дважды в день выводят в туалет. Один раз в день кормят, — рассказывает религиовед 65-летний Игорь Козловский. В январе 2016-го он оказался в подвале — в центральном офисе "Изоляции". Так называемый военный трибунал боевиков приговорил Козловского к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. — Знаю одного человека, которого пытали каждую ночь. Это садистская методика. Связана с тем, чтобы сломить человека и превратить в животное. Также днем пленников заставляют выполнять грязную работу.

Передачи можно принести всем, кроме тех, кто сидит в скрытых тюрьмах МГБ. Их называют "зверинцами".

Так называемое министерство госбезопасности ДНР создало собственную тюрьму в бывшем Донецком апелляционном суде. Большинство людей, которые там находятся, обвиняют по статье "шпионаж".

— Также на территории оккупированной Донецкой области боевики сделали подвал в бывшем здании донецкого телецентра и бывшем управлении Службы безопасности Украины. Сажают туда и тех, кто нарушил комендантский час, и тех, кого считают агентами украинских военных, — говорит донетчанин 59-летний Николай Анатольевич. — Есть несколько следственных изоляторов в Донецке, Снежном и возле Горловки. Там также удерживают украинских пленников.

В 2014 году в колониях оккупированной части Донбасса остались более 15 тысяч заключенных. Боевики за последние четыре года отпустили 200 осужденных, ЛНР — двух.

В захваченных колониях применяют трудовую эксплуатацию.

— Руководство ДНР заинтересовано в осужденных. Они принудительно работают в каждой колонии, — говорит 32-летний Павел Лисянский, представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях. — По состоянию на сентябрь 2018 года в колониях ЛНР сидят более шести тысяч человек.

Ранее заключенных в Донецкую и Луганскую область присылали со всей Украины. Теперь, если они отдадут заключенных, то не будут иметь рабочей силы. Уменьшатся дотации. Сейчас из России получают гуманитарку, но до заключенных не доходит и половины.

Заключенные пишут в международные правовые организации обращения и жалобы на ужасные условия содержания. Просят, чтобы их перевели отбывать наказание на подконтрольную территорию.

— Людям начинают промывать мозги, что Украина от них отказалась и не хочет брать обратно, — говорит 42-летний Василий Егоров из Донецка. — Рассказывают, что конституция ДНР имеет влияние на всю территорию области. Поэтому им нет смысла переезжать.

16 200 человек на временно оккупированной территории Донбасса находятся в пенитенциарных учреждениях. Такие данные за ноябрь 2014 года приводит Государственная уголовно-исполнительная служба Украины. В тюрьмах и колониях Донецкой области насчитывали 9700 человек, а в Луганской — 6500. Под контролем незаконных вооруженных формирований оказалось 28 тюрем и колоний, по 14 на каждую область.

Украинцев сажают по советским законам

Над украинскими военными, которых берут в плен ДНР, боевики не ведут следствие. Они пугают этим людей. Других - незаконно удерживают по советскому Уголовно-процессуальному кодексу от 1960 года.

— Украинские армейцы являются военнопленными. По конвенциям, их должны отпустить на территорию Украины или обменять, — говорит 48-летний Олег Котенко, координатор группы по обмену пленными "Патриот". — Других задержанных, которые не воевали, сажают за решетку на 30 суток по законам 1960 годов Украинской СССР. Срок пребывания под следствием могут продлить до трех месяцев. Это делают без суда. Это — беззаконие.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
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