Жители ДНР прячут паспорта оккупантов

При пересечении контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения закапывают документы и автомобильные номера, которые выдают в оккупированной части Донецкой области.

— Автомобильные номерные знаки, выданные властью ДНР, придется закапывать при въезде в Украину, — рассказывает 49-летний Александр Владимирович из Донецка. — Ежемесячно езжу в Мариуполь по делам. Поэтому все бумажки с триколором придется от украинских военных прятать.

Оккупационная власть ДНР штрафует на 200 грн автомобилистов, которые не переоформляют транспортные средства по их законам. За повторное нарушение берут до 411 грн.

— Если потерял еще и документы, надо заплатить 403 гривни. А это реально, потому что можешь забыть, где зарыл их по дороге, — говорит мужчина. — Без местных документов в Донецке никак. Например, если авто будет без прав, могут принудительно отправить транспортное средство на штрафплощадку.

На украинских блокпостах машины с номерами ОРДО не пропускают дальше. Если есть украинские права, их забирают. Штрафы не выписывают. В украинском законодательстве отсутствует наказание за перевозку документов оккупантов.

— Мне после 45 лет нужно было сделать паспорт. Обратилась в местную миграционную службу и сделала его. Когда езжу на территорию Украины, прячу его в пазуху, — говорит 46-летняя Тамара Титаренко из оккупированного Харцызска. — Если бы паспорт ДНР был в сумке, то на пункте пропуска его увидели бы пограничники и документ изъяли бы и уничтожили. За это нет криминальной ответственности, но ожидать документ оккупантов надо больше двух месяцев и заплатить за паспорт, который считается утерянным, 302 гривни.