Женщина родила дочь с двумя головами

В ночь на 28 сентября жительница Глыбоцкого района Черновицкой области родила сиамских близнецов. Девочки имеют две головы, но одно тело. Есть по одной паре рук и ног, три легких.

- Это редкостный случай. Такое бывает раз на 200 тысяч родов, - говорит 56-летняя Ирина Вострикова из Управления здравоохранения Черновицкого горсовета. - Состояние близнецов тяжелое. Они родились в городском роддоме №2.

Патологию беременности у женщины диагностировали на ранних сроках. Это были ее первые роды. От прерывания беременности отказалась. Роженица чувствует себя нормально.

- В Украине нет специалистов, которые разбираются в этом. Необходимо провести комплексное обследование, чтобы определить, дублируются ли у них внутренние органы, - говорит 65-летний Альберт Курицын, главный врач роддома №2.

В Украине сиамские близнецы родились в третий раз. Впервые - в 2002 году в Кропивницком. Девочки прожили две недели. Второй раз близнецы появились на свет в 2012 году в Краматорске Донецкой области. Прожили пять дней.