Землю разрешили продавать

С 1 июля в Украине можно продавать землю сельскохозяйственного назначения. Паи имеют 6,9 млн украинцев. В 1990-х почти 27 млн ​​га пашни поделили между бывшими работниками колхозов. Сейчас их в основном обрабатывают фермеры.

До 2024 года землю будут покупать только физические лица, не более 100 га в руки. Затем - частные компании, владельцами которых являются украинцы, до 10 тыс. га. Иностранцы смогут зайти на рынок, если это проголосуют на всеукраинском референдуме.

Цену за пай будут определять покупатель и продавец. Договариваться будут через нотариуса, который будет проверять законность сделки. Оплата должна быть в безналичной форме.

- В среднем гектар пашни в Украине стоит тысячу долларов, то есть 27,5 тысячи гривен. Цена может быть больше или меньше в зависимости от качества почвы, - говорит Андрей Мартын, менеджер по земельной реформе офиса реформ Кабмина.

В Министерстве аграрной политики прогнозируют, что средняя стоимость в этом году будет около 50 тыс. за га. Ежегодно будет расти на 10-15%.

- Рынок приблизит Украину к цивилизованным государствам. Но законодательное и техническое поле еще не готовы. Чиновники не знают наверняка, сколько земли в государственной собственности, - говорит экономист Андрей Новак, 48 лет.

- Хорошо, что иностранцам запретили скупать паи. Справедливая стоимость земли сформируется через несколько лет. В Польше гектар стоит около 7 тысяч долларов. У нас грунт качественный. Можем требовать не менее 5 тысяч долларов.

Контролировать оборот земель и смену собственников будет Госгеокадастр.

- Нынешняя модель рынка не поддерживает малых и средних фермеров. Для них нет долгосрочных и легких кредитов, программ защиты от банкротства, - говорит политолог 43-летний Виктор Таран. - Поэтому есть риск, что сельское хозяйство деградирует.

Государство создало условия для появления аграрных холдингов, монополистов.

С 16 июля заработают норма языкового закона. На телевидении на украинском должны озвучивать или дублировать сериалы, рекламу и политическую агитацию.

Половина изданий в магазинах должны быть на государственном. Введут экзамены на уровень владения украинским для претендентов на работу в госслужбе и лиц, которые хотят получить гражданство.

- Норма необходима. Кино должны транслировать на государственном, большинство зрителей это поддерживают, - говорит языковой эксперт Тарас Шамайда, 49 лет. - Иначе получается абсурдная ситуация. Иностранные фильмы у нас показывают на украинском, а отечественные - на русском. Так на каналах Ахметова, Коломойского, Пинчука, Фирташа. Разговоры, что их компании понесут большие убытки, - чушь. Русскоязычные сериалы можно переозвучить. Проблема в том, что их снимают так, чтобы не было понятно, где происходят события, в какой стране. Потом перепродают на постсоветском пространстве. Навязывают мнение об "одном народе".

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада приняли 25 апреля 2019-го. Шесть норм заработали в прошлом году. Украинский стал обязательным в рекламе, научных работах и ​​во время конференций, проектной документации, кинотеатрах, учреждениях здравоохранения. Политические партии и организации составляют отчеты на государственном. Он должен быть в названиях аэропортов, вокзалов, станций, портов, остановок. С 16 января этого года украинский является обязательным в сфере обслуживания.

Работодателей с 1 июля будут проверять налоговая и Государственная служба труда. Будут штрафовать на 60 тыс. грн, если обнаружат неоформленных работников. За повторное нарушение взыщут до 180 тыс. грн.

- Люди, которые соглашаются на неофициальную занятость, не имеют нормированного рабочего дня, безопасных условий труда, права на больничные и отпуск, - говорит министр экономики 49-летний Алексей Любченко. - В Украине неофициально работают более 3 миллионов человек.

О проверке предупредили более 62 тыс. работодателей.

С 1 июля части пенсионеров прибавят к выплате по 100 грн.

- Перерасчет коснется более миллиона украинцев. Индексацию проведут по двум программам. Первая затронет людей, которым пенсию назначили в 2018-2020 годах, а вторая - тех, кто получает минимальную выплату, - говорит Министр социальной политики Марина Лазебная, 46 лет.

В июле должны были добавить по 400 грн к пенсии украинцам старше 75 лет. Повышение перенесли на октябрь из-за нехватки средств.

В июле украинцам, которые получили две дозы прививки от коронавируса, начнут выдавать паспорта вакцинации. Будут доступны в бумажном и цифровом виде в приложении "Дія".

В документе будут указывать данные человека, название вакцины и дату прививки. Паспорт позволит путешествовать по странам Евросоюза, если они его признают.

- На ковидных сертификатах будет электронная подпись, которую тоже должна признать Европа. Надеемся, этот процесс начнется осенью, - говорит первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.