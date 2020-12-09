Землетрясения прошли в трех областях

На Западной Украине прошли небольшие землетрясения 2-3 декабря. Толчки силой до 2,7 балла зафиксировали возле райцентра Надворная на Ивано-Франковщине, города Дрогобыч Львовской области и в Воловецком районе на Закарпатье.

- Такие толчки характерны для этих регионов. Периодически происходят, потому что это сейсмически активные территории, - говорит заместитель начальника Главного Центра специального контроля при Государственном космическом агентстве Игорь Корниенко, 38 лет. - Не несут угрозы, потому что проходят на малой глубине. Энергия землетрясения угасает быстро. Толчки никто не должен был почувствовать. Их зарегистрировали только специальные приборы. Когда-то в этих регионах были сильные землетрясения.

- Мы расположены на краю мощного сейсмоактивного пояса, образовавшегося в результате столкновения Евразийского материка с африканским и с арабской плитой, — говорит сейсмолог 72-летний Александр Кендзера. — Этот пояс состоит из большого количества мелких плиток, которые продолжают двигаться, наползают одна на одну. Возникают напряжения, приводящие к излучению волны. Она проходит к нам, и мы воспринимаем это как землетрясение.

Основными сейсмологическими зонами являются юго-западная часть Одесской области, территории Прикарпатья и Закарпатья, Тернопольская область, юг Черновицкой. Могут быть толчки возле Кривого Рога, где идет многолетняя добыча полезных ископаемых. Также - на границе Полтавской и Сумской областей.