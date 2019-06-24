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вторник, 25 июня 2019 00:55

Жара спадет до конца недели

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В Украине приближается похолодание. Жара существенно спадет 27-28 июня. По всей территории ожидают +20...25°С днем. Ночью местами температура снизится до +13...16°С. Прохладнее всего - на Харьковщине, Луганщине.

- 30-градусная жара продержится до среды. Далее постепенно будет холодать по всей территории страны, - говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, 45 лет.

27 и 28 июня во всех регионах пройдут кратковременные дожди со шквалистым ветром и градом. При облачной погоде днем столбик термометра не будет превышать +20°С.

На Прикарпатье в селе Беньковцы Рогатинского района 21 июня молния попала в автобусную остановку из металлических конструкций. Там стояли пять человек.

Трое мужчин умерли сразу. Двух женщин госпитализировали. Погибшие родом из Львовщины. Приехали навестить родственников.

В селе Майдан Винницкого района 22 июня ливневые дожди с ураганным ветром повредили крыши 11 жилых домов, гаража и сарая. Ветер повалил деревья. Ветвями разбило припаркованный автомобиль. Порвало электролинии. Село осталось без электричества.

- Июнь бьет рекорды по температуре воздуха. Количество жарких дней увеличивается. Вторая декада июня вообще аномально теплая, - говорит 53-летняя Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института. Жарко было на Полесье - Волынской, Ровенской, Житомирской областях. Там среднесуточная температура превышала многолетние значения на 7 и более градусов. Такие отметки не характерны для северных областей. Это свидетельствует о том, что климат меняется.

Дожди будут идти локально. Ливни непродолжительные с порывистым ветром. Кое-где возможен град.

- После жары температура воздуха может резко снизиться. Это повлечет мощный атмосферный фронт. Он принесет много опасных явлений - сильные шквалы, град, смерчи, ливни, - добавляет Балабух.

Грозы и шквалы ожидают в западных, центральных и северных областях.

Июль и август будут жарче июня. Температура достигнет 38...40°С.

- Это достаточно высокая температура. Жара, нависшая над Европой, повлияет на нашу погоду летом и осенью. Вероятно, в сентябре в отдельных регионах также будут жаркие дни. Вообще, сентябрь предусматривают теплым, - говорит Вера Балабух.

Пока есть вероятность засухи.

- Это может повлиять на яровые культуры. Именно сейчас они входят в фазу колошения. Если не хватает влаги, урожайность уменьшится, - объясняет специалист. - Жара также не будет способствовать урожаю огурцов и кабачков.

65 населенных пунктов в ночь на 23 июня в Украине остались без электричества в результате урагана. От непогоды пострадали Житомирская и Винницкая области, передают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Автор: Татьяна САРАХАН
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