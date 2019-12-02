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вторник, 03 декабря 2019 00:50

Запустят скоростные поезда в Европу

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Укрзализныця запустит скоростные поезда из Львова в Чехию, Австрию, Польшу в 2020 году. Для этого из Львова проложат специальные колеи европейского образца.

- Украинцы смогут ездить в Краков, Прагу, Вену, - говорит руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов, 33 года. - Между селом Скнилов Пустомытовского района, Львовским аэропортом и железнодорожным вокзалом запустим еще экспресс для удобства пассажиров. Проект будет самым большим на Западной Украине. Будет чрезвычайный социальный эффект.

Такое решение - нецелесообразное вложение ресурсов, говорит эксперт транспортной отрасли 34-летний Александр Криворучко:

- Все, что говорят в Укрзализныце, нужно делить на несколько раз. Строительство европутей - это очень большие деньги. Пассажирские перевозки - убыточные, по словам руководства компании. Основные средства туда идут от грузовых перевозок.

Не понимаю, зачем строить дорогую колею, если другие пути заброшены. К тому же под новые пути нужны и другие поезда.

Автор: Наталия СОКОЛАН
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