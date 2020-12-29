Заказчиков убийства Екатерины Гандзюк судят восемь месяцев

Восемь месяцев в Днепровском райсуде Киева судят главу Херсонского областного совета 50-летнего Владислава Мангера и бывшего помощника депутата этого же совета Алексея Левина, 43 года.

Их обвиняют в заказе убийства советницы городского головы Херсона 33-летней Екатерины Гандзюк. Показания против них дал подозреваемый по делу Игорь Павловский. Рассказал, что Мангер угрожал ему и его дочери. Поэтому он сначала предоставил суду ложные показания о непричастности чиновника к убийству.

- Сторона обвинения изучает доказательства. Ознакомились с первыми из почти 50 томов, — рассказала Ольга Веретильник, представительница семьи Гандзюк.

Прокуратура просит для Мангера и Левина по 12 лет тюрьмы.

На Екатерину напали недалеко от дома 31 июля 2018-го. Вылили 1 л серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела. Перенесла 14 операций. После трех месяцев в больнице скончалась. Мотивом нападения стала борьба Гандзюк с незаконной вырубкой лесов в области, хищением бюджетных средств, по версии следствия.

За умышленное убийство были задержаны и осуждены пятеро исполнителей. Получили от 6,5 до трех лет лишения свободы. 16 октября 2020-го приговор по делу получил Игорь Павловский. Его признали виновным в сокрытии преступления. Дали два года условно.