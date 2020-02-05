"Заговорил на иностранном после курсов"

— Шесть раз брался за английский и только в прошлом году начал говорить и писать, — рассказывает 39-летний Владислав Самохин из Киева. Работает в торговой оптовой компании, английский нужен в работе.

Этот язык изучал в школе и университете, где осваивал профессию экономиста.

— Работал в международной компании, нужен был иностранный. Фирма оплатила преподавателя. Но обучение было в свободной форме. Практически не выполнял домашние задания, — говорит Владислав. — Потом пошел на курсы. Обещали научить с нуля за два месяца. Ничего не вышло — несколько раз заболел, опоздал. Бывало, на паре говорят про английский, а у меня мысли о работе. И поездки общественным транспортом напрягали. Почти 3 часа идет на дорогу, живу за городом.

Стал разговаривать на английском после двухмесячных интернет-курсов. Программу купил за 3 тысячи гривен. Занятия ежедневно, их транслируют через видео на сайте курсов. Домашние задания выполняют на листах А4 и отправляют преподавателям.

Хорошо, что не надо никуда ехать. Неделю учился из отеля в Египте. Каждому из группы назначили учителя, с которым он четыре раза в неделю созванивается и говорит по 15-20 минут на разные темы. Преподаватель в конце разговора отправляет ошибки.