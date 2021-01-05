За высокие баллы на внешнем независимом оценивании будут платить

С 2021 года 20 выпускников школ, которые наберут 200 баллов по двум и более предметам внешнего независимого оценивания, будут получать премии в 5 тыс. грн.

Чтобы претендовать на награду, ученик должен иметь полное среднее образование.

- Это немалое вознаграждение, которое будет стимулировать. Но не продуманы нюансы нововведения. Потому что количество наград ограничено, а опыт прошлого года показал, что высоких результатов добиваются больше человек (ВНО на 200 баллов сдали 455 участников - почти вдвое больше, чем в 2019-ом. - ГПУ). Как быть с теми, кто наберет 200 баллов, но не получит деньги? - говорит образовательный эксперт 47-летний Николай Скиба. - Причиной удачных результатов в 2020 стало дистанционное обучение. Дети смогли рационально распоряжаться временем, лучше изучили нужные предметы, расставляли приоритеты. Должны теперь наладить учебный процесс и в образовательных учреждениях. Вместо премий лучше заинтересовывать школьников. Они будут включаться в процесс, когда поймут, зачем им нужны эти знания.

С 5 по 19 января будет проходить регистрация на пробное ВНО, которое пройдет 10 апреля. Сдать можно только один предмет. Будет стоить от 195 до 255 грн. Основная сессия оценивания начнется 21 мая и завершится 15 июня.