За управление автомобилем в нетрезвом состоянии будут судить

Уголовная ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии заработала с 1 января. Судимость водители будут получать даже за первое нарушение правил, говорят в Министерстве внутренних дел. Тюремные сроки нововведение не предусматривает.

Также за нарушения водителей будут штрафовать — от 17 до 32 тыс. грн. Запретят управлять автомобилем три года.

— Если после этого будет повторное нарушение — штраф вырастет до 51 тысячи гривен. Водить машину снова запретят на два-три года, — говорят в Министерстве внутренних дел.

Это касается также водителей, которые будут задержаны за вождение под действием наркотиков или медикаментов. Накажут и владельца автомобиля, если задержанный водитель не является им.

— До этого нововведения была административная ответственность — лишение прав на год и 10,2 тысячи гривен штрафа, — говорит автомобильный юрист Денис Конюшко. — Закон позволит сократить до 10 дней процедуру привлечения нарушителей к ответственности. Раньше это занимало два-три месяца. Если же в течение этого времени суд не происходил, человека считали таким, что не попадает под ответственность.

С 20 января станут платными 23 украинских канала, которые сейчас транслируются бесплатно. Среди них "1+1", СТБ, "Новый канал", ICTV. Почти 4 миллиона владельцев "тарелок" не смогут смотреть их бесплатно.

Спутниковый сигнал каналов будет заблокирован. Чтобы восстановить эфиры, нужно подключиться к оператору спутниковой связи и заменить старый приемник на новый тюнер. Его можно приобрести в региональных компаниях, занимающихся спутниковым телевидением. Стоит от 500 до 2 тыс. грн.

Каналы закодируют, чтобы предоставлять качественные предложения зрителям и предотвращать пиратство, объяснили ранее в компании "Виасат". Пакеты спутникового телевидения будут стоить от 49 до 249 грн в месяц. Стоимость будет зависеть от количества каналов и качества сигнала.

Владельцев автомобилей на иностранных номерах могут штрафовать таможенники до 170 тыс. грн с 1 января. Средства будут взиматься, если автомобиль находится в базе транспортных средств, ввезенных ранее в Украину с нарушениями.

Чтобы не получить штраф, нужно иметь с собой договор купли-продажи автомобиля, документ, подтверждающий снятие его с учета, сертификат соответствия и договор с брокером, говорят в организации "Авто Евро Сила".

— Этот набор документов будет свидетельствовать, что человек готов к растаможке машины и ждет приемлемый закон, — объясняют там.

14 января в Кабинете министров обещают рассмотреть законопроекты №2342 и №2345 об упрощении ввоза автомобилей и приостановлении штрафов за нарушение порядка въезда. После этого документы передадут на рассмотрение парламента.

В Министерстве внутренних дел обещают не трогать владельцев "евроблях" до принятия окончательного закона о порядке ввоза и растаможки автомобилей.

С 1 января почти на 20% вырастет акцизная ставка на сигареты. Стоимость пачки сигарет будет не менее 45 грн. С июля запланировано повышение акциза на 9%. Это должно принести бюджету почти 46 млрд грн, говорят эксперты.

В целом в течение года пачка сигарет может в среднем подорожать на 13 грн.

Минимальная зарплата с начала года выросла до 4723 грн в месяц. Это на 550 грн больше, чем было в прошлом году.

Украинцы могут менять форму получения субсидии с 1 января. Имеют право перейти с наличной формы на безналичную и наоборот.

До сих пор наличные средства на оплату коммунальных услуг получали только те, кто оформил субсидию до 15 октября. Деньги им приходили на счет Ощадбанка. Оттуда снимали и самостоятельно платили коммуналку.

— Всем остальным субсидию начисляли на безналичный счет Ощадбанка. Учреждение само рассчитывалось с поставщиками коммунальных услуг, — говорит заместитель министра социальной политики 35-летний Виталий Музыченко. — В 2020 году на выплату субсидий пойдет 48 миллиардов гривен. В 2019-ом выплатили 58 миллиардов.