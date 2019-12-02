За убийство животных будут сажать в тюрьму

В Украине увеличили штрафы за жестокое обращение с животными. Составит от 3,4 до 5,1 тыс. грн. За коллективное издевательство будут взимать 8,5 тыс. грн, или сажать на 15 суток.

За убийство животного могут ограничить свободу до восьми лет.

- Ужесточение наказания должно повлиять на ситуацию. Не так, чтобы искоренить этот ужас, но кого-то испугает, - говорит зоозащитница из Черкасс 57-летняя Ирина Сабалдаш. - Многие люди понимают только метод "кнута", когда бьют по рукам или карману. Раз заплатит штраф, в следующий такого не сделает. Это не научит любить и жалеть животных, но калечить не будут. Еще можно привлекать соцсети - пристыдить, предать огласке. В моей практике это срабатывало.

- Раньше штрафы были символические. А уголовная ответственность за подобные преступления не предусматривалась, - рассказывает основательница приюта для животных "Пегас" 44-летняя Елена Русина. - Хорошо, что прописали больше процедурных моментов. Потому что до этого полиция ничего не хотела делать, когда вызывали на случаи жестокости с животными.

В Министерстве внутренних дел разработали инструкцию для граждан, ставших свидетелями насилия над животными.

- Нужно зафиксировать жестокое обращение на фото или видео, найти свидетелей, узнать контактные данные владельца животного и написать заявление в полицию, - говорят в Министерстве. - Информацию будут собирать участковые, а расследование - вести следователи. Затем дело пойдет в суд.