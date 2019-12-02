За подделку лекарств могут посадить пожизненно

В Украине 28 ноября начал действовать закон, ужесточающий уголовную ответственность за подделку лекарств.

- Противодействие производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств должно стать предметом постоянного внимания со стороны государственных органов Украины. Подделка лекарств грозит внутренней безопасности страны, - говорят в пресс-службе главы государства.

Отныне за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку и сбыт фальсифицированных лекарств будут наказывать от пяти до восьми лет тюрьмы. За повторное нарушение или противоправную деятельность в крупных размерах - будут сажать на восемь-десять лет с конфискацией имущества. И лишать права занимать определенные должности в течение трех лет.

Закон также предусматривает уголовную ответственность для медицинских и фармацевтических работников за злоупотребление служебным положением.

Если фальсифицированные лекарства привели к смерти пациентов или тяжелым последствиям - виновные могут получить от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

До этого за фальсификацию лекарств в Украине сажали на три-пять лет. За повторное нарушение - на пять-восемь.

Объем поддельных лекарств составляет от 10 до 15%, а медицинских изделий - около 40%, по оценкам экспертов. Врачи советуют не покупать препараты в интернете. Там уровень фальсификата составляет около 50% и продают препараты, которые не прошли испытание и не имеют необходимой регистрации.