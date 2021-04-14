За неделю погибли четыре воина

В течение последней недели путинские наемники убили четырех защитников Украины. В общем - 28 воинов с начала года. Обстреливали военных 570 раз.

8 апреля российский снайпер убил 22-летнего Дениса Юшко, матроса 36-й отдельной бригады морской пехоты. Он стоял на страже на позиции у села Водяное на Приазовье.

Денис родился 31 мая 1998 года в селе Новобогдановка на Николаевщине. После завершения срочной службы с 2019 года проходил службу по контракту в морской пехоте.

В 5 лет потерял отца Павла, в 9 - мать Наталью. Дениса воспитывали дед, бабка и дядя.

- 7 апреля разговаривал с ним. Говорил, что на фронте обстановка напряженная, - рассказывает дядя. - Сказал: "Не знаю, вернусь ли".

Остались невеста и сын Павел.

10 апреля у поселка Золотое-3 на Луганщине от российской пули погиб 24-летний Андрей Теперик из 92-й отдельной механизированной бригады.

Родом из села Мартовое Печенежского района Харьковской области. После окончания школы пошел на срочную службу. В 2019-ом подписал контракт с 92-й механизированной бригадой им. Ивана Сирко.

7 апреля Андрей говорил по телефону с матерью. Пообещал приехать домой в ближайшие выходные.

- И приехал. В гробу, - говорит Татьяна Петровна, староста деревни Мартовое.

Остались родители и сестра.

12 апреля во время прицельного обстрела со стороны российско-оккупационных войск в районе Шумов Донецкой области погиб боец ​​10-й отдельной горно-штурмовой бригады Ярослав Карлийчук, 24 года.

Родом из села Черепковцы Глубокской территориальной громады на Буковине.

Осталась мать, жена и ребенок.

13 апреля за городом Майорск Донецкой области российский беспилотник сбросил гранату на позиции украинских воинов. Погиб старший солдат 40-летний Алексей Мамчий из 10-й горно-штурмовой бригады.

Родом из Черновцов. Его младший брат Станислав тоже погиб в 2016 году, защищая Украину.

Остались жена и дети.