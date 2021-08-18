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четверг, 19 августа 2021 06:06

За Конституцию проголосовали 315 депутатов

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24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета народные депутаты приняли Акт провозглашения независимости Украины. Это решение стало началом нового этапа современной украинской истории.

Напоминаем важные события 30 лет.

14 января 1994 года

в Москве президенты Украины Леонид Кравчук, России - Борис Ельцин и США - Билл Клинтон подписали соглашение о вывозе из Украины стратегического ядерного оружия и принципиальное согласие РФ предоставить компенсацию. Документ зафиксировал международные обязательства Украины получить безъядерный статус.

28 июня 1996-го

после длившегося почти сутки обсуждения Верховная Рада приняла Конституцию Украины. В 9:18 за ее текст проголосовали 315 депутатов, против - 36, воздержались - 12, не голосовали - 30. В документе зафиксировано, что государственный язык - украинский, малый герб - трезуб, флаг - сине-желтый, мелодия гимна - "Ще не вмерла Україна".

16 мая 2008-го после 14 лет переговоров Украина стала 152-м полноправным членом Всемирной торговой организации. Это упростило доступ украинских товаров на мировые рынки и позволило начать переговоры с Европейским Союзом о Соглашении об ассоциации.

21 ноября 2013 года

правительство приостановило подготовку к подписанию договора об ассоциации с Европейским Союзом, которое должно было состояться 28 ноября во Вильнюсе. В знак протеста в 22:00 почти 1500 человек вышли на митинг в центре Киева. Это стало началом масштабных протестов, вошедших в историю как Майдан. Через четыре месяца войска РФ захватили украинский Крым. А 14 апреля 2014-го исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил о начале Антитеррористической операции на Донбассе.

11 мая 2017 года

Украина получила безвизовый режим с Евросоюзом. Граждане нашего государства могут без специальных разрешений посещать 32 страны ЕС и Шенгенской зоны. Решение вступило в силу 11 июня.

15 декабря 2018-го

в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором утвердили статус Православной церкви Украины и избрали ее главу - митрополита Епифания, 39 лет.

Автор: Анна БОВА
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Дата
19
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