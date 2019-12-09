За езду без прав будут штрафовать на 10 тысяч гривен

Министерство внутренних дел хочет увеличить штрафы для водителей за нарушение правил дорожного движения. За превышение скорости предлагают взимать 3,4 тыс. грн вместо нынешних 500 грн. Штраф за вождение в нетрезвом состоянии будет от 17 до 34 тыс. грн. Сейчас он составляет 10,2 тыс.

За езду без прав с нарушителей хотят взимать 10,2 тыс. грн. Сейчас платят 500 грн.

– Исправится ли после этого ситуация на дорогах, зависит от того, насколько комплексно введут эти изменения, – говорит эксперт Антон Болтик, 32 года. – Штрафы надо вводить так, чтобы нарушитель реально получал за них ответственность, а не искал пробелы в законе, как сейчас случается. Когда повысят ответственность, а механизм останется тот же, то результата не будет. Если вождение пьяным криминализируют, это большой плюс. В эту статью уже вводили много изменений, но люди ничему не научились. Количество таких нарушителей большое. Увеличение ответственности за превышение скорости тоже повлечет за собой положительные изменения, потому что в основном ДТП происходят из-за большой скорости, пьянство и обгон.

С ужесточением наказания может вырасти и коррупция среди патрульных, добавляет эксперт.

– В соответствии с реформой патрульные должны иметь боди-камеры на груди и во время общения с водителем предупреждать о видеофиксации, – говорит Болтик. – Но они не всегда снимают, потому что не хотят, забывают. В конце концов, это человеческий фактор. И на морозе камеры со временем перестают писать. Понятно, некоторым водителям легче дать половину штрафа на месте и поехать, чем разбираться с полным. Поэтому нужен хороший контроль.