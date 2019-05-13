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вторник, 14 мая 2019 00:50

За драку между арестантами наказали всю колонию

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13 мая в исправительной колонии №62 за селом Хуторы под Черкассами завершилось особое состояние. Длилось десять дней. Ввели, потому что на Пасху заключенные избили охранников. Двое получили сотрясение мозга и перелом ребер, третьему пробили легкие.

Осужденные были пьяны. Неизвестно, откуда взяли спиртное. Администрация назвала драку бунтом. Сначала выдвинула обвинения 12 арестантам, затем-30. В камерах провели обыски, изъяли запрещенные вещи.

— Один осужденный достал алкоголь. Распил с другими. На вечерней проверке начали драться, — говорит 47-летний Олег Цвилый, правозащитник общественной организации "Союз украинского единства". — Другие осужденные увидели, разняли. Пьяных уложили спать. На утро администрация отправила всех участников конфликта в дисциплинарный изолятор. Ситуацию решили. Но вдруг через десять дней вводят спецрежим. На территории колонии вырезали все кусты и деревья, забрали брусья и турники. Чтобы все арестанты видели только решетку и бетон. Кому выгодно, чтобы за вину нескольких человек наказали всех.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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