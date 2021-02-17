 
Ексклюзивы
1/5
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1143
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1107
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2 Просмотров: 2727
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 198
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 729
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1089
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1017
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 189
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 405
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Просмотров: 1566
Фото
Все фото
6
3
3
2
2
За четыре дня погибли пятеро военных
За четыре дня погибли пятеро военных
Дмитрия Власенко застрелил снайпер
Дмитрия Власенко застрелил снайпер
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
Интервью
1/5
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 189
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1107
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 198
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 828
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 612
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 февраля 2021
Просмотров: 360
Привид
Виходжу з дітьми на прогулянку. Радіємо сонцю і снігу. Та раптом легкість буття переривають слова сусідки баби Тоні. – А ти знаєш, що у ...
четверг, 18 февраля 2021 07:35

За четыре дня погибли пятеро военных
6

  Комментировать

После закрытия пропагандистских пророссийских телеканалов в Украине на фронте активизировались боевики. Обстреливают украинских воинов ежедневно, вопреки объявленному режиму прекращения огня.

11 февраля наемники убили 36-летнего Александра Глушко и 24-летнего Владислава Лященко. Через три дня погибли 47-летний Александр Войтенко, 34-летний Вячеслав Олексеенко и 27-летний Дмитрий Мироненко.

С начала года Украина потеряла 11 защитников. Большинство погибли от пуль российских снайперов или российских мин.

Александр Глушко родом из села Руновщина под Полтавой. По специальности был поваром. В январе 2019-го подписал контракт с 81-й отдельной аэромобильной бригадой.

Служил водителем в инженерно-саперном взводе. 11 февраля возле села Зайцево в Донецкой области в Александра попал российский снайпер. Пуля попала в шлем. Раненого воина отвезли в больницу города Бахмут, через несколько часов он умер.

У Александра Глушко остались мать, жена и двое детей.

Владислав Лященко родом из райцентра Килия Одесской области. Работал в молочной компании "Титан". В прошлом году подписал контракт с Вооруженными силами. Служил в 28-й механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего похода.

Российские наемники расстреляли Владислава из крупнокалиберного пулемета, когда переходил между позициями за селом Новомихайловка Марьинского района Донецкой области. Погиб сразу.

У Владислава Лященко остались родители.

14 февраля под Новолуганским на Луганщине на мине подорвались капитан Александр Войтенко, солдаты Вячеслав Олексеенко и Дмитрий Мироненко. Должны были заменить побратимов на позициях.

- Подорвались на противотанковом минном поле, - говорит журналист Андрей Цаплиенко. - Российские диверсанты перезаминировали его, поставили больше мин вдоль дороги, где ходят наши военные.

В связи со смертью воинов Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. Однако гибель расследуют как "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия". Пытаются найти доказательства вины воинов. Мол, погибли на территории, где не было военных действий. Если вину докажут - потери будут считать небоевыми, семьи погибших не получат компенсации.

Александр Войтенко и Вячеслав Олексеенко родом из города Кременчуг Полтавской области. Оба были десантниками инженерно-саперного взвода 81-й аэромобильной бригады. Дмитрий Мироненко родом из Харькова.

- Обострение боевых действий на Донбассе неизбежно, - говорит 45-летний Алексей Арестович, советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. - Есть признаки, что будет весной, ближе к лету.

Говорит, что переговоры с Россией не дают результата.

- Минский процесс и "нормандский формат" находятся если не в тупике, то еле двигаются. Не в стратегической части, а в тактической. Режим прекращения огня держится на волоске. Главное условие России - чтобы Украина начала переговоры с боевиками. Мы не начинали и не будем.

Арестович считает, что Путин принял решение об оккупированном Донбассе.

- Россияне напрягают отношения с Европейским Союзом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорит, что они не боятся расторгнуть все отношения с ЕС. Выбор они сделали. Очевидно, на обострение. Но мы знаем все средства, к которым они прибегают семь лет. Думаю, будут придумывать что-то новое.

Автор: Руслан ГРИШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За четыре дня погибли пятеро военных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Революция достоинства - что нужно знать об адском противостоянии в центре Киева

Самое читаемое
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 64639
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 18621
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11457
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ Просмотров: 8478
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы Просмотров: 6939
Украина
Начало вакцинации отложили
Начало вакцинации отложили
Оккупированная территория Донбасса больше, чем в Минских соглашениях
Оккупированная территория Донбасса больше, чем в Минских соглашениях Просмотров: 18
Автогаз и бензин подорожали
Автогаз и бензин подорожали Просмотров: 63
Откопали сбитый американский самолет
Откопали сбитый американский самолет Просмотров: 216
Судья получил шесть лет тюрьмы
Судья получил шесть лет тюрьмы Просмотров: 9
Больше всего комментируют
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
Депутатам разрешили выступать на русском языке
1
Заблокированный телеканал Медведчука судится с Зеленским
1
Украина снова осталась без медалей на Чемпионате мира по биатлону
1
СБУ объявила Шарию подозрение в государственной измене
Голосов: 200
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть