За четыре дня погибли пятеро военных

После закрытия пропагандистских пророссийских телеканалов в Украине на фронте активизировались боевики. Обстреливают украинских воинов ежедневно, вопреки объявленному режиму прекращения огня.

11 февраля наемники убили 36-летнего Александра Глушко и 24-летнего Владислава Лященко. Через три дня погибли 47-летний Александр Войтенко, 34-летний Вячеслав Олексеенко и 27-летний Дмитрий Мироненко.

С начала года Украина потеряла 11 защитников. Большинство погибли от пуль российских снайперов или российских мин.

Александр Глушко родом из села Руновщина под Полтавой. По специальности был поваром. В январе 2019-го подписал контракт с 81-й отдельной аэромобильной бригадой.

Служил водителем в инженерно-саперном взводе. 11 февраля возле села Зайцево в Донецкой области в Александра попал российский снайпер. Пуля попала в шлем. Раненого воина отвезли в больницу города Бахмут, через несколько часов он умер.

У Александра Глушко остались мать, жена и двое детей.

Владислав Лященко родом из райцентра Килия Одесской области. Работал в молочной компании "Титан". В прошлом году подписал контракт с Вооруженными силами. Служил в 28-й механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего похода.

Российские наемники расстреляли Владислава из крупнокалиберного пулемета, когда переходил между позициями за селом Новомихайловка Марьинского района Донецкой области. Погиб сразу.

У Владислава Лященко остались родители.

14 февраля под Новолуганским на Луганщине на мине подорвались капитан Александр Войтенко, солдаты Вячеслав Олексеенко и Дмитрий Мироненко. Должны были заменить побратимов на позициях.

- Подорвались на противотанковом минном поле, - говорит журналист Андрей Цаплиенко. - Российские диверсанты перезаминировали его, поставили больше мин вдоль дороги, где ходят наши военные.

В связи со смертью воинов Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. Однако гибель расследуют как "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия". Пытаются найти доказательства вины воинов. Мол, погибли на территории, где не было военных действий. Если вину докажут - потери будут считать небоевыми, семьи погибших не получат компенсации.

Александр Войтенко и Вячеслав Олексеенко родом из города Кременчуг Полтавской области. Оба были десантниками инженерно-саперного взвода 81-й аэромобильной бригады. Дмитрий Мироненко родом из Харькова.

- Обострение боевых действий на Донбассе неизбежно, - говорит 45-летний Алексей Арестович, советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. - Есть признаки, что будет весной, ближе к лету.

Говорит, что переговоры с Россией не дают результата.

- Минский процесс и "нормандский формат" находятся если не в тупике, то еле двигаются. Не в стратегической части, а в тактической. Режим прекращения огня держится на волоске. Главное условие России - чтобы Украина начала переговоры с боевиками. Мы не начинали и не будем.

Арестович считает, что Путин принял решение об оккупированном Донбассе.

- Россияне напрягают отношения с Европейским Союзом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорит, что они не боятся расторгнуть все отношения с ЕС. Выбор они сделали. Очевидно, на обострение. Но мы знаем все средства, к которым они прибегают семь лет. Думаю, будут придумывать что-то новое.