Взорвали отделение Ощадбанка

30 ноября в 04:10 на ул. Энтузиастов, 11 в Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка.

Закачали в банкомат газо-воздушную смесь. Взрыв полностью разрушил отделение. В похищенных банковских кассетах было 250 тыс. грн. Часть денег разлетелись по улице.

- Главное - без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещение, - говорит председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный, 45 лет. - Цена украденного - около 250 тысяч. Цена разрушенного - миллионы.

Нападающие скрылись в сторону станции метро Славутич на автомобиле "Фольксваген Пассат" старой модели. Подозреваемых задержали на следующий день. Ими оказались 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков.

- Во время обысков у них изъяли авто, инструмент и часть денег, - говорит начальник столичной полиции Андрей Крищенко, 46 лет.

За повреждение имущества и кражу мужчин могут посадить на 10 лет.