Вырастет минимальная пенсия

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 207
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2035
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1026
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 981
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1224
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 918
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1044
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11385
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1755
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6489
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2871
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2322
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 126
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
пятница, 29 ноября 2019 05:25

Вырастет минимальная пенсия

  Комментировать

1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет с 1564 до 1638 грн. Максимальную, вместо нынешних 15 640 грн, повысят до 16 380 грн. Выплаты пересчитают из-за роста прожиточного минимума. Он составит 2027 грн на человека в месяц.

Выплаты не повысят работающим пенсионерам. На большую сумму смогут рассчитывать после того, как уволятся. Детям войны добавят по 66,13 грн, жертвам политических репрессий - 54 грн. На 20% вырастут пенсии украинцев, живущих в горных районах.

- Пенсию надо повысить хотя бы до 5000 гривен. На нынешнюю сумму нереально прожить, если нет других доходов, - говорит экономист Александр Охрименко, 54 года. - Минимальная пенсия сейчас у 40 процентов украинцев. Максимальная - не более, чем у процента. В основном военные и депутаты.

На 40 грн вырастет минимальный размер алиментов на ребенка. На несовершеннолетних до 6 лет один из родителей должен платить 889,5 грн, от 6 до 18 лет - 1109 грн.

Увеличится максимальный размер месячного пособия по безработице - до 8408 грн.

В середине декабря начнет работать мобильное приложение для смартфонов "Дія". Через него водители смогут заказывать себе электронные права.

Для этого в программу нужно внести данные из оригинального удостоверения. Сервис должен был начать работать в ноябре.

Цифровые права будут действительны по всей Украине. Для выезда за границу необходимо брать оригинальный документ.

- Водители смогут показывать патрульной полиции права со своего смартфона. Там будет QR-код. Стражи порядка по нему смогут проверить, действительно ли человек имеет права, - говорит первый заместитель министра цифровой трансформации 37-летний Алексей Вискуб.

В следующем году в приложении можно будет заказывать другие документы - студенческий билет, идентификационный номер, паспорт.

20 декабря в обращении появятся новые банкноты номиналом в 50 грн. Будут иметь усовершенствованную систему защиты.

- Также запустим новую монету номиналом в 5 гривен. В следующем году - в 10, - говорит директор департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко. - Монеты могут служить до 20 лет. А бумажные деньги изнашиваются за 12 месяцев. Благодаря монетам сэкономим до миллиарда гривен на печать банкнот.

С 25 февраля в обращении появятся новые банкноты номиналом в 200 грн, добавляют в НБУ.

В декабре заработает новое правило государственных строительных норм. В соответствии с ними, дома можно возводить без обязательной радиоточки в каждой квартире. Она должна быть только в комнате консьержа и технологических помещениях.

- По старым требованиям, радиоточки должны быть в каждой комнате и на кухне. Но их сейчас не используют. Все имеют интернет, - говорит заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, 48 лет.

В первый месяц зимы пройдут местные выборы в 96 новых объединенных территориальных громадах. Еще 23 ОТГ ожидают получить решение Центризбиркома о назначении голосований.

В Украине уже есть 1002 громады.

1 декабря все контрольно-пропускные пункты по линии разграничения на Донбассе - перейдут на зимний график работы. Будут работать ежедневно с 8:00 до 17:00. Осенью линию разграничения пересекли более 3,2 млн человек и 389 тыс. машин.

В декабре украинцы будут работать 21 день. Будет три выходных в будние дни и две рабочие субботы.

Выходным будет Рождество 25 декабря, 30 и 31. Дни нужно будет отработать 21 и 28 декабря, постановило правительство.

Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 1 января.

Автор: Татьяна САРАХАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вырастет минимальная пенсия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 63335
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 16227
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 12213
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
 Просмотров: 8037
&quot;Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует&quot; - украинцев выселили из кубанского села
"Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует" - украинцев выселили из кубанского села
 1 Просмотров: 7434
Украина
Оккупанты применяют новое оружие
Оккупанты применяют новое оружие Просмотров: 9
Ветеран АТО зарезали в родном селе
Ветеран АТО зарезали в родном селе Просмотров: 378
В Рождественский пост запрещено венчаться
В Рождественский пост запрещено венчаться
Первый месяц зимы будет теплый
Первый месяц зимы будет теплый Просмотров: 18
У волонтера Маруси Зверобой провели обыск
У волонтера Маруси Зверобой провели обыск Просмотров: 18
Больше всего комментируют
8
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
5
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
2
"Скалецкая или медреформа": за отставку министра вышли под Кабмин
Голосов: 270
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua