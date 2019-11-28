Вырастет минимальная пенсия

1 декабря минимальная пенсия в Украине вырастет с 1564 до 1638 грн. Максимальную, вместо нынешних 15 640 грн, повысят до 16 380 грн. Выплаты пересчитают из-за роста прожиточного минимума. Он составит 2027 грн на человека в месяц.

Выплаты не повысят работающим пенсионерам. На большую сумму смогут рассчитывать после того, как уволятся. Детям войны добавят по 66,13 грн, жертвам политических репрессий - 54 грн. На 20% вырастут пенсии украинцев, живущих в горных районах.

- Пенсию надо повысить хотя бы до 5000 гривен. На нынешнюю сумму нереально прожить, если нет других доходов, - говорит экономист Александр Охрименко, 54 года. - Минимальная пенсия сейчас у 40 процентов украинцев. Максимальная - не более, чем у процента. В основном военные и депутаты.

На 40 грн вырастет минимальный размер алиментов на ребенка. На несовершеннолетних до 6 лет один из родителей должен платить 889,5 грн, от 6 до 18 лет - 1109 грн.

Увеличится максимальный размер месячного пособия по безработице - до 8408 грн.

В середине декабря начнет работать мобильное приложение для смартфонов "Дія". Через него водители смогут заказывать себе электронные права.

Для этого в программу нужно внести данные из оригинального удостоверения. Сервис должен был начать работать в ноябре.

Цифровые права будут действительны по всей Украине. Для выезда за границу необходимо брать оригинальный документ.

- Водители смогут показывать патрульной полиции права со своего смартфона. Там будет QR-код. Стражи порядка по нему смогут проверить, действительно ли человек имеет права, - говорит первый заместитель министра цифровой трансформации 37-летний Алексей Вискуб.

В следующем году в приложении можно будет заказывать другие документы - студенческий билет, идентификационный номер, паспорт.

20 декабря в обращении появятся новые банкноты номиналом в 50 грн. Будут иметь усовершенствованную систему защиты.

- Также запустим новую монету номиналом в 5 гривен. В следующем году - в 10, - говорит директор департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко. - Монеты могут служить до 20 лет. А бумажные деньги изнашиваются за 12 месяцев. Благодаря монетам сэкономим до миллиарда гривен на печать банкнот.

С 25 февраля в обращении появятся новые банкноты номиналом в 200 грн, добавляют в НБУ.

В декабре заработает новое правило государственных строительных норм. В соответствии с ними, дома можно возводить без обязательной радиоточки в каждой квартире. Она должна быть только в комнате консьержа и технологических помещениях.

- По старым требованиям, радиоточки должны быть в каждой комнате и на кухне. Но их сейчас не используют. Все имеют интернет, - говорит заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, 48 лет.

В первый месяц зимы пройдут местные выборы в 96 новых объединенных территориальных громадах. Еще 23 ОТГ ожидают получить решение Центризбиркома о назначении голосований.

В Украине уже есть 1002 громады.

1 декабря все контрольно-пропускные пункты по линии разграничения на Донбассе - перейдут на зимний график работы. Будут работать ежедневно с 8:00 до 17:00. Осенью линию разграничения пересекли более 3,2 млн человек и 389 тыс. машин.

В декабре украинцы будут работать 21 день. Будет три выходных в будние дни и две рабочие субботы.

Выходным будет Рождество 25 декабря, 30 и 31. Дни нужно будет отработать 21 и 28 декабря, постановило правительство.

Новогодние каникулы продлятся с 29 декабря по 1 января.