Выбрали лучшего учителя страны

29-летний Александр Жук стал лучшим учителем Украины. Он преподает информатику в Запорожской специальной общеобразовательной школе-интернате "Источник".

Победителя назвали 7 октября на церемонии "Глобал Тичер Прайз Юкрейн" в столичном театре имени Ивана Франко.

Александр Жук написал научную работу, посвященную обучению детей с нарушением слуха. Делится с учениками тонкостями программирования, создал энергокоманду.

- Всегда хотел быть экономистом, - рассказывает победитель. - Учился в экономическом университете. На третьем курсе зашел с подругой в школу-интернат. Там учились дети с проблемами слуха. Пока ждал ее, ко мне подошел парень лет 14. Показывал что-то руками. Я ничего не понял. В его глазах увидел недовольство. Захотел помогать детям.

Начал работать в школе-интернате социальным педагогом. Не знал языка жестов, поэтому поступил на факультет дефектологии Киевского педагогического университета имени Драгоманова. Затем получил образование учителя информатики в Запорожском институте. Это позволило обучать учащихся с особыми образовательными потребностями.

На участие в конкурсе подали 1206 заявок. 81% - из больших городов. 19% - из сел, поселков и городов. 90% из всех номинантов - женщины.

Победитель получил 250 тыс. грн и год бесплатного обучения от "Освитории" - инициатора премии. Также он поедет на всемирное образовательное мероприятие "Глобал Эдюкейшн энд Скилс Форум", который состоится в марте 2019 года в Дубае в Арабских Эмиратах.