Выбрали Большой Государственный герб Украины

25 августа 2020-го Верховная Рада поручила Кабинету министров объявить конкурс на эскиз большого Государственного герба Украины.

Жюри получило 125 работ. В оценке руководствовались ст. 20 Конституции Украины. В соответствии с ней, главным элементом большого герба должен быть "малый Государственный герб Украины" без вмешательств и изменений. Также герб Войска Запорожского - казак с мушкетом.

Между тем в обществе разгорелась дискуссия, нужен ли большой герб. Популярно мнение о необходимости отменить конституционную норму о его создании.

19 ноября победителем объявили художника 73-летнего Алексея Кохана. В 1992-м он был соавтором малого Государственного герба Украины. На его эскизе архистратиг Михаил и лев держат щит с тризубом. Над ними - хоругвь с казаком.

"В работе хорошо композиционно отражена идея соборности, единства Украины — в фигурах архангела Михаила и льва, — объяснил председатель жюри Андрей Гречило, 57 лет. - Герб рассказывает историю становления украинского государства".

После обнародования результатов конкурса жюри предложило правительству отказаться от идеи введения большого герба.

Министр культуры 54-летний Александр Ткаченко сказал, что Минюст готовит проект закона "О государственных символах". Если депутаты поддержат конституционным большинством, Украина будет иметь большой государственный герб.