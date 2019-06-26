Все архивы советских спецслужб соберут в одном месте

Все документы советских спецслужб ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ соберут в одном архиве. Для него Кабмин выделил помещение площадью 11 тыс. "квадратов" на ул. Пуховской в Киеве. Раньше принадлежало Национальному банку.

- Все будет в одном месте. Комфортные читальные залы, - говорит глава Института национальной памяти 41-летний Владимир Вятрович. - Для доступа достаточно лишь обращение и паспорт - не будет лишней волокиты. Потому что сейчас не так просто зайти в помещение СБУ или МВД. Так мы забираем у силовиков соблазн регулировать доступ к информации о нашем прошлом.

Новое учреждение будет называться Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти. В него свезут документы 1917-1991-х, хранящиеся в Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки, Министерстве внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерстве обороны, Государственной пограничной службе, органах прокуратуры и судах.

- Наше назначение - обеспечить доступ к архивным документам, - говорит директор архива 36-летний Игорь Кулик. - База о преступлениях коммунистической власти даст возможность лучше понимать, как сегодня действует Россия в гибридной войне против Украины и мира.