Врача вызывают на третий день

Крымчанин 58-летний Джемиль Гафаров - инвалид второй группы. У него хроническая почечная недостаточность, связанные с ней болезни сердца. В 2017 году перенес инфаркт миокарда, осложненный аневризмой.

Джемиль не поддержал оккупантов. За это его схватили, бросили в изолятор. 27 марта 2019-го так называемый суд отправил мужчину в тюрьму за "подготовку к захвату власти".

- С утра до обеда у мужа сильно болит левая часть груди, - рассказывает о Джемиле его жена Роза Гафарова. - Но врача или фельдшера нечего ждать. Они обходы не делают. Чтобы попасть на прием, нужно написать заявление. Вызовут на третий день. Если врач и придет, то померяет давление через окошко - и все.

У Джемиля развилась подагра. Ноги сводит ежедневно.

- Человеку с такими болезнями трудно даже на свободе, - говорит женщина. - Что уж говорить о тюрьме.