Впервые за полтора десятилетия пересадили сердце

В ночь на 25 декабря в райцентре Ковель на Волыни пересадили сердце 55-летнему мужчине. Операцию провели в районном территориальном медицинском объединении. Это первое подобное вмешательство в Украине за 15 лет.

Сердце пациента было в критическом состоянии. Со своим органом он бы прожил не более двух-трех месяцев, говорят врачи. Оперировали в райцентре, потому что не было возможности доставить сердце в Киев. Донором стал мужчина, погибший в автокатастрофе. Получил смертельную черепно-мозговую травму. Его родственники дали согласие на трансплантацию.

Пересадку проводили местные врачи с бригадой медиков из столичного Института сердца.

— Время шло на минуты, — говорит 54-летний Борис Тодуров, директор Института сердца. Пересадка происходила под его руководством. — Состояние донора резко ухудшалось, ковельским коллегам пришлось подключить его к аппарату искусственного кровообращения, чтобы сохранить сердце. Это позволило дождаться нас.

— Операция длилась 4 часа. Пациент несколько лет был в листе ожидания на донорское сердце. Имел выраженную дилатационную кардиомиопатию (нарушение насосной функции сердца и расширение обоих желудочков. — ГПУ), — говорит Игорь Кузьмич, заведующий отделением интенсивной терапии Института сердца. — Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Состояние донорского органа удовлетворительное.

Другому пациенту от этого же донора пересадили почку. Вторую — отправили самолетом в столичный Институт хирургии и трансплантологии им. Александра Шалимова. Там орган пересадили еще одному человеку.

Ковельское горрайонное территориальное медицинское объединение в сентябре получило лицензию по трансплантологии. Бригада врачей проходила обучение в Европе. 15 ноября в заведении впервые в Украине на районном уровне провели трансплантацию почки от родственного донора.