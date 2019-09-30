Вор сломал ноги во время ограбления

В квартиру 38-летней Ольги Кравцовой на ул. Тракторостроителей в Харькове залез вор. Дома никого не было. Забрал $2,5 тыс., золотые украшения и коллекцию ложек. Соседи услышали шум, вызвали полицию. Мужчина выпрыгнул из окна второго этажа и сломал ноги.

Ольга родилась здоровой. В 15 лет у нее обнаружили мутацию генов, отказали ноги. С тех пор прикована к коляске.

— В квартире стоит коляска. Понятно, что там живут люди с инвалидностью. Но это грабителя не остановило, — говорит Ольга. — Все лекарства разбросал по полу. Забрал деньги, что собирала на операцию.

Соседи обступили мужчину и не отходили, пока не приехали "скорая" и полиция.

— Никакого раскаяния у него не было. Лишь плакал, что ноги сломал, — говорит сосед Владимир Шеин.

У задержанного 27-летнего Зураба полиция нашла барсетку с украшениями. Денег не было. Подозревают, что у него был сообщник, который забрал награбленное. Известно, что Зураб был под следствием и находился под домашним арестом.

Ольга удаленно работает бухгалтером. Деньги собирала на операцию, чтобы заменить сустав в колене на протез. Стоимость — почти 230 тыс. грн.

— Если сустав разрушится полностью, от болевого шока не выдержит сердце, — говорит Ольга Кравцова.