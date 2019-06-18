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среда, 19 июня 2019 07:46

Вооруженные силы Украины будут оптимизировать

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В Вооруженных силах Украины хотят провести оптимизацию. Об этом заявил руководитель Генерального штаба 52-летний Руслан Хомчак 12 июня. Речь идет не о сокращении, а о сведении к оптимальному количеству бойцов.

Относительно увольнения военных из армии, Хомчак считает, что проблема заключается в личных отношениях между подчиненными и командирами, в частности — в недостатке доверия. Для решения этого вопроса он собирал командиров по морально-психологическому обеспечению.

Некомплект отдельных бригад составляет 30-40%.

— Речь идет об оптимизации численности, при этом не сокращая количество частей. Поэтому, на первый взгляд, речь идет об очередной оптимизации штатов, которая уже имела место при Викторе Муженко (предыдущий руководитель Генштаба. — ГПУ), — говорит Роман Кулик, 27 лет, офицер резерва Вооруженных сил. - Тогда путем сокращения ряда должностей уменьшили процент некомплектации частей. По словам Хомчака, он дал поручение исследовать вопрос соответствующим органам, так что предмет для разговора скоро будет.

Пока сложно рассказать, как будет проходить перераспределение. Скорее всего, произойдет сокращение на уровне батальонов.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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