Военным выплатят по две тысячи гривен премии

По случаю 28-й годовщины Независимости Украины военнослужащим Вооруженных сил Украины выплатят премии.

- Все военные, и курсанты и солдаты-срочники, получат по одной тысяче гривен премии. Воины, которых в этом году привлекали к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил - по две тысячи, - говорит министр обороны Украины Степан Полторак, 54 года.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил праздновать День Независимости без парада. Запланированные для этого деньги отдать на премии военным. На это правительство выделило 300 млн грн.

- Вместо парада лучше отдать эти деньги нашим героям. Мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен военным: солдатам срочной службы, курсантам, сержантам, офицерам. Обязательно тем, кто выполняет задачи в зоне проведения операции Объединенных сил, - объясняет Владимир Зеленский, 41 год.

Традиционный военный парад на День Независимости в Киеве заменят проведением Марша достоинства. У памятного Креста на месте гибели Героев Небесной сотни объявят общенациональную минуту молчания. Прозвучат сто ударов колокола, символизирующих сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной сотни.