Военным городкам построят водопровод

В Днепропетровской области 10 военных частей третью неделю остаются без воды. Поставки отсутствуют в пяти военных городках Новомосковского района - Гвардейском, Черкасском, Губинихе, Голубовке и Вольном.

Здесь живут 50 тысяч человек. Дислоцируются несколько боевых подразделений Вооруженных сил — 25-я воздушно-десантная бригада, 93-я механизированная бригада "Холодный Яр". Также есть база 74-го разведывательного батальона, полк связи, зенитно-ракетный полк и другие.

— Основная проблема — это износ магистральной трубы и самой сети, — говорит Вадим Малицкий из райводоканала. - Дополнительно есть коррозии, трещины, поломки задвижек и т.д. Стоимость капитального ремонта составляет 146,5 миллиона гривен.

Деньги на 15-километровый водопровод обещают выделили в Днепропетровской областной администрации. Работы начнут весной 2020 года. До тех пор питьевую воду должны поставлять на водовозках, а в краны будут подавать техническую.