Водительские права будут показывать в смартфоне

С 1 ноября Объединения совладельцев многоквартирных домов смогут покупать газ на зиму по фиксированной цене — 6145,31 грн за тысячу кубометров. Льготный период продлится до 31 марта 2020-го.

Топливо будут продавать при условии 100-процентной предоплаты тем ОСМД, которые имеют собственные котельные.

— Это позволит им не зависеть от роста цены, — говорит 44-летний Андрей Фаворов из Нафтогаза. — Жители многоквартирного дома будут защищены от повышения тарифов на тепло.

Цена на газ меняется ежемесячно. В октябре для многоквартирных домов составила 9138 грн за 1 тыс. куб.

— ОСМД — не прибыльные организации. Им будет сложно заплатить наперед, — говорит Лариса Логинова из компании "Винницагаз". — Должны посчитать, сколько топлива им надо на зиму. Для примера будут брать количество, которое использовали за предыдущий сезон.

В ноябре заработает онлайн-программа "Дія". В ней водители могут создавать электронные права и загружать их на смартфон. Для этого должны внести в приложение данные из водительского удостоверения.

- Регистрация будет проста. Все можно сделать из дома, — говорит заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров. - Чтобы оформить электронное удостоверение, в наших базах должна быть отцифрованная фотография лица водителя. Если у человека советские права, то сделать электронные не сможет.

Права на смартфоне будут действовать в Украине. Для выезда за границу необходимо брать оригинальное удостоверение.

В последний месяц осени заработает электронный учет древесины. Так правительство планирует бороться с незаконной вырубкой лесов.

— Почти 30 процентов древесины находится в теневом обороте. Ежегодно государство теряет до 2 миллиардов гривен, — говорит премьер-министр Алексей Гончарук, 35 лет. - После вырубки любую древесину будут чипировать и обозначать индивидуальным номером. В противном случае будет считаться нелегальной и изыматься. Учет будут вести предприятия, относящиеся к Министерству обороны, и лесные хозяйства.

С 5 ноября Нацбанк отменит ограничения на покупку валюты. До этого украинцы могли ее приобрести на сумму не более 150 тыс. грн в сутки.

— Это не существенно повлияет на валютный рынок. Большинство людей и так покупали валюту на меньшие суммы, — говорят в Нацбанке.

Заработают изменения в государственно-строительных нормах, касающихся проектирования кинотеатров и театров. Увеличат количество женских туалетов. Раньше их строили из расчета один санузел на 30 женщин. Отныне один туалет должен быть на 15. Количество санузлов будут проектировать, учитывая общее количество мест в зрительных залах.

— Часть туалетов должны быть доступна для людей с инвалидностью и других групп маломобильного населения, содержать пеленальные столики для младенцев, — говорит Лев Парцхаладзе, 48 лет, президент Конфедерации строителей Украины.

8 ноября пройдет 19-й Всеукраинский радиодиктант национального единства. В этом году участники смогут почти сразу проверить свою работу.

— Обычно мы получаем письма в течение двух дней. Затем полторы-две недели их проверяем. Это громоздкая и сложная работа, — говорит автор диктанта 48-летний Александр Авраменко, доцент Киевского университета им. Бориса Гринченко. — В этот раз решили продиктовали текст, взять паузу на 3-4 минуты. Потом его проверить и вывесить на сайт. Я озвучу орфограммы, пунктограммы. Все прокомментирую, чтобы проверка завершилась сразу.

С 13 ноября заработает безвиз с горным островом Доминикой на границе Карибского моря и Атлантического океана. Украинцы смогут находиться там до 90 дней без визы.

В ноябре в Киеве должен был заработать электронный билет для проезда в общественном транспорте. Жетоны в метро и бумажные билеты столичные власти планировали вывести из обращения. Нововведение отложили.

— Систему электронного билета надо усовершенствовать, — говорит директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.