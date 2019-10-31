Водительские права будут показывать в смартфоне

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1008
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1665
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 621
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 918
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 14094
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1944
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7614
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1467
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7668
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41688
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1665
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 918
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1467
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1449
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6273
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
31 октября 2019
Просмотров: 117
При землі
Коли довго живеш у мегаполісі, звикаєш дивитися на пізню осінь як на транзитний простір, абиякий і порожній, де нема чому радіти або дивуватися. А ...
пятница, 01 ноября 2019 00:19

Водительские права будут показывать в смартфоне

  Комментировать

С 1 ноября Объединения совладельцев многоквартирных домов смогут покупать газ на зиму по фиксированной цене — 6145,31 грн за тысячу кубометров. Льготный период продлится до 31 марта 2020-го.

Топливо будут продавать при условии 100-процентной предоплаты тем ОСМД, которые имеют собственные котельные.

— Это позволит им не зависеть от роста цены, — говорит 44-летний Андрей Фаворов из Нафтогаза. — Жители многоквартирного дома будут защищены от повышения тарифов на тепло.

Цена на газ меняется ежемесячно. В октябре для многоквартирных домов составила 9138 грн за 1 тыс. куб.

— ОСМД — не прибыльные организации. Им будет сложно заплатить наперед, — говорит Лариса Логинова из компании "Винницагаз". — Должны посчитать, сколько топлива им надо на зиму. Для примера будут брать количество, которое использовали за предыдущий сезон.

В ноябре заработает онлайн-программа "Дія". В ней водители могут создавать электронные права и загружать их на смартфон. Для этого должны внести в приложение данные из водительского удостоверения.

- Регистрация будет проста. Все можно сделать из дома, — говорит заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров. - Чтобы оформить электронное удостоверение, в наших базах должна быть отцифрованная фотография лица водителя. Если у человека советские права, то сделать электронные не сможет.

Права на смартфоне будут действовать в Украине. Для выезда за границу необходимо брать оригинальное удостоверение.

В последний месяц осени заработает электронный учет древесины. Так правительство планирует бороться с незаконной вырубкой лесов.

— Почти 30 процентов древесины находится в теневом обороте. Ежегодно государство теряет до 2 миллиардов гривен, — говорит премьер-министр Алексей Гончарук, 35 лет. - После вырубки любую древесину будут чипировать и обозначать индивидуальным номером. В противном случае будет считаться нелегальной и изыматься. Учет будут вести предприятия, относящиеся к Министерству обороны, и лесные хозяйства.

С 5 ноября Нацбанк отменит ограничения на покупку валюты. До этого украинцы могли ее приобрести на сумму не более 150 тыс. грн в сутки.

— Это не существенно повлияет на валютный рынок. Большинство людей и так покупали валюту на меньшие суммы, — говорят в Нацбанке.

Заработают изменения в государственно-строительных нормах, касающихся проектирования кинотеатров и театров. Увеличат количество женских туалетов. Раньше их строили из расчета один санузел на 30 женщин. Отныне один туалет должен быть на 15. Количество санузлов будут проектировать, учитывая общее количество мест в зрительных залах.

— Часть туалетов должны быть доступна для людей с инвалидностью и других групп маломобильного населения, содержать пеленальные столики для младенцев, — говорит Лев Парцхаладзе, 48 лет, президент Конфедерации строителей Украины.

8 ноября пройдет 19-й Всеукраинский радиодиктант национального единства. В этом году участники смогут почти сразу проверить свою работу.

— Обычно мы получаем письма в течение двух дней. Затем полторы-две недели их проверяем. Это громоздкая и сложная работа, — говорит автор диктанта 48-летний Александр Авраменко, доцент Киевского университета им. Бориса Гринченко. — В этот раз решили продиктовали текст, взять паузу на 3-4 минуты. Потом его проверить и вывесить на сайт. Я озвучу орфограммы, пунктограммы. Все прокомментирую, чтобы проверка завершилась сразу.

С 13 ноября заработает безвиз с горным островом Доминикой на границе Карибского моря и Атлантического океана. Украинцы смогут находиться там до 90 дней без визы.

В ноябре в Киеве должен был заработать электронный билет для проезда в общественном транспорте. Жетоны в метро и бумажные билеты столичные власти планировали вывести из обращения. Нововведение отложили.

— Систему электронного билета надо усовершенствовать, — говорит директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.

Автор: Татьяна САРАХАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водительские права будут показывать в смартфоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 97619
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 93918
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 39943
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
 Просмотров: 21276
В Киеве веткой изнасиловали мужчину
В Киеве веткой изнасиловали мужчину Просмотров: 16524
Украина
Будут штрафовать за перевозку детей без кресел
Будут штрафовать за перевозку детей без кресел Просмотров: 99
Готовят новый обмен пленными
Готовят новый обмен пленными Просмотров: 9
В Азовском море задержали рыбаков
В Азовском море задержали рыбаков Просмотров: 18
В ноябре погода будет меняться каждые пять дней
В ноябре погода будет меняться каждые пять дней Просмотров: 9
В Макеевке разваливаются дома
В Макеевке разваливаются дома Просмотров: 27
Больше всего комментируют
11
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Мы провели на оккупированном Донбассе опрос по выборам - Сивохо
4
Зеленский устал - Богдан
4
"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича
3
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Голосов: 557
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua