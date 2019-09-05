Во дворе Оксаны Байцер нашли подземный тоннель

На огороде за домом семьи Байцер из райцентра Полонное Житомирской области археологи раскопали подземное хранилище XVIII в.

— Несколько лет тому назад работала на огороде и вдруг провалилась по грудь в землю, — говорит Оксана Байцер. - Испугалась. Но яму засыпали и забыли. В этот раз провалился муж.

На огород приехали археологи. На глубине 4 м обнаружили обустроенное хранилище. Во время русско-шведской войны 1700-1721 годов там хранили продукты для солдат. В обложенных кирпичом тоннелях есть много ходов, арки. Есть куски кувшинов, посуды, кафеля. На стенах выцарапаны крестики.

— Видимо, солдаты молили Бога, чтобы не погибнуть. Потому что страшно жить под землей, — предполагает участник экспедиции Максим Лыжов.

Местные говорят, в городе есть много подобных катакомб. Часть принадлежала польской армии.

— В 1640-х воевода Краковский Станислав Любомирский построил здесь мощную крепость. Это был польский шляхтич, который правил в городе, — рассказывает краевед Александр Дрыгало-Соколовский.

Археологи предполагают, что подземные ходы могут вести в соседние города. В них могут найти оружие и драгоценности.

- Город был развитый, богатый. Немало жило евреев, которые имели собственные магазины, — объясняет Павел Нечитайло из Института археологии Национальной академии наук Украины.

После раскопок в тайник будут пускать туристов. Владельцев двора планируют переселить.

В селе Городковка Крыжопольского района Винницкой области местные жители нашли каменные подземные тоннели протяженностью почти 50 м. Их называют "торговыми рядами". Ими пронизано все село.

— Замурованные подземные ходы соединяют местный костел, церковь и торговые ряды, — рассказывает местный житель Вадим Василишен. — Имеют выход на старинное еврейское кладбище. В тех подземельях купцы когда-то продавали овощи, фрукты, известь. Можно было заказать товары из-за границы. Сейчас в 100 метрах от торговых рядов стоят прилавки, за которыми до сих пор в воскресенье проходят базары.