Вместо парада будет шествие

В честь Дня Независимости Украины в Киеве состоится Шествие достоинства. Им заменят традиционный военный парад с участием Вооруженных сил Украины.

- Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники состоится Шествие достоинства. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск Вооруженных сил Украины, - говорит 42-летний Андрей Богдан, глава Офиса президента. - Ветераны смогут присоединиться к представителям своих бригад.

Вместе с военными в мероприятии примут участие и медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры. Также президент Украины Владимир Зеленский и руководство государства. После запланировали праздничный концерт.

9 июля президент Владимир Зеленский пообещал выделить 300 млн грн на премии военным вместо организации парада.

- Значит, военный парад дорого, а шествие и концерт дешево, - говорит ветеран войны Виталий Овчанко, 35 лет. - Марш по центральным улицам Киева учителей, спортсменов и других людей, не причастных к войне - это не Шествие достоинства, а какая-то первомайская демонстрация.

Военные парады с начала войны на Донбассе проводили ежегодно. На них приглашали представителей НАТО и дружественных стран.

- Фактически этим шествием Зеленский подрывает честь героев, которые продолжают отстаивать нашу независимость от агрессии России, - говорит депутат Сергей Высоцкий. - Странно наблюдать то, как тема защиты Украины, агрессии России и ее ответственности за какой-то месяц отошла на дальний план президентской повестки дня. Хотя именно президент - верховный главнокомандующий, а отнюдь не руководитель таможни или мэр Борисполя.

Часть ветеранов и активистов из команды экс-президента Порошенко хотят провести в столице свой парад. Его возглавит командующий Десантно-штурмовыми войсками Украины Сергей Забродский.

Мероприятие пройдет без военной техники, которую можно привлекать только с согласия президента.