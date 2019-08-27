Власть мыслит картинками для телевидения

- Официальное Шествие достоинства при участии президента делали для телекартинки. А Марш - для ветеранов и неравнодушных украинцев. Каждое событие было заточено под свою аудиторию, - говорит философ 59-летний Алексей ПАНИЧ.

- Как массовое мероприятие работа Алана Бадоева (режиссер, поставил официальное Шествие достоинства вместо отмененного военного парада вместе с хореографом Еленой Коляденко. - ГПУ) выглядела жалко. На Майдане полтора часа смотреть было нечего. Все издалека, малозаметно. Это выглядело хорошо лишь крупным планом на камеру. Зрителям телевизора показалось, что все было замечательно. Для них это и делали. Расчет таков: больше людей увидят шествие по "ящику", чем могут присутствовать физически.

Новая власть привыкла мыслить картинками для телевидения. Будет внедрять такой подход в своей внутренней и внешней политике. Но хуже то, что картинками мыслит значительная часть избирателей. И пока им дают "правильное" изображение и холодильник не вступает в борьбу с телевизором, власть получит поддержку. Люди будут думать, что все идет хорошо.

Марш Защитников Украины полноценно не показал ни один телеканал. СМИ не хотят становиться в откровенную оппозицию к новой власти.

12 тысяч человек приняли участие в Марше Защитников, говорят в столичной полиции. Еще 20 тысяч были наблюдателями. На площади Независимости было около 50 тысяч. Власть будет реагировать на это?

- Да. Ей придется маневрировать, чтобы не вызвать всплеск откровенного протеста. Чтобы недовольство части общества не перешло в критическую фазу и не выплеснулось на улицу.

При Порошенко политические силы и влиятельные экономические игроки много раз пробовали запустить протест. Но не удалось. Люди не были готовы к массовым акциям, хотя их на это подстрекали каждые три месяца.

Марш Защитников показал, что мобилизация части общества возможна. Но против чего и за что - вопросы открытые. Даже сами ветераны пока не могут на них ответить. Каких-либо четких ответов избегают. Политических флагов и лозунгов - тоже. Если им дадут повод, от которого станет больно и невыносимо, реакция не заставит себя ждать. Не потерпят сдачи интересов Украины на Донбассе.

Это может быть фактором международной политики?

- На мировом уровне реагируют только на официальную позицию властей. Сейчас настроения международного сообщества не в нашу пользу. Понимают, что на Путина надавить невозможно. Итак, для прекращения конфликта будут давить на Зеленского. Он неопытен. Задекларировал, что готов к миру. Россия ни разу не заявляла, что может пойти на уступки. Все согласятся на компромисс, выдвинутый Зеленским. Ему надо предложить такой, который не вызовет возмущения национально сознательной части общества.