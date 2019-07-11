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пятница, 12 июля 2019 00:40

Владислава Локтионова убили осколки мины

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7 июля на окраине города Торецк Донецкой области погиб боец батальона "Айдар" 42-летний Владислав Локтионов. В его блиндаж попала мина.

Локтионов родом из Днипра, работал на строительстве. Жил с матерью и сыном. В 2015 году его мобилизовали. Служил в составе 92-й механизированной бригады: гранатометчиком, разведчиком. 13 мая 2016-го возле села Желтое на Луганщине попал в плен. Его захватили, когда переправился через реку Северский Донец. Боевики контролируют другой берег.

— Я принял неправильное решение. Оставил на нашем берегу человека, чтобы прикрывала меня, и отправился на другой берег на лодке. Имел только гранату, но использовать ее не успел. Все произошло быстро, — рассказывал Локтионов.

В плену провел 19 месяцев. Его освободили 27 декабря 2017 года. Локтионов подал в суд на часть, которая считала его предателем. Днепровский окружной административный суд поддержал его.

— Главное, что суд признал, что я не дезертир и не предатель, не оставлял часть самовольно, — говорил Владислав Локтионов. После лечения и реабилитации подписал контракт с "Айдаром" и вернулся на фронт.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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