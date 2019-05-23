Владимира Балуха не выпускают из карцера

Украинского политзаключенного 48-летнего Владимира Балуха будут держать в карцере исправительной колонии №4 российского города Торжок в Тверской области до 31 мая. Кормят хлебом и водой, состояние здоровья ухудшается.

19 мая к Балуху не пустили священника Григория Михнова-Вайтенко. Хотел встретиться с украинцем, но тюремщики отказали. После этого Вайтенко позвонил в отдел безопасности и оперативной работы колонии. Там ему сообщили, что будут держать заключенного в карцере до 31 мая.

- Не закончив один срок в карцере, Владимир получил новое наказание, - говорит российская правозащитница Виктория Ивлеева, 63 года. - Епископу не удалось узнать, почему, за что, как такое вообще возможно. Выходил ли он из камеры хоть на несколько минут и получил ли наконец посылку от родственников.

Проукраинского активиста из Крыма Владимира Балуха арестовали 8 декабря 2016 года за якобы хранение боеприпасов. Защита считает за то, что установил флаг Украины в своем дворе. Подконтрольный оккупантам суд вынес приговор - должен отсидеть три года и 11 месяцев в колонии. После этого арестант объявил голодовку и продержался более 200 дней.