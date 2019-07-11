Владимира Балуха били в крымской тюрьме

Появились доказательства нападения на политзаключенного 50-летнего Владимира Балуха. Его бил начальник Раздольненского изолятора временного содержания в оккупированном Крыму. Доказательством провокации со стороны оккупанта стала запись с тюремной камеры видеонаблюдения.

На видео видно, как 8 ноября 2017 года Балуха вели по тюремным коридорам после заседания суда. Тогдашний начальник колонии Ткаченко подошел к Владимиру сзади и ударил кулаком в спину. В ответ политзаключенный толкнул его локтем. После этого оккупант нанес еще два удара: в лицо и голову. Что при этом говорил Балуху тюремщик, не слышно, поскольку звук отсутствует.

Сторона Ткаченко подтвердила присутствие его на видео. Сам тюремщик не комментировал эту информацию.

Владимир Балух — фермер из Раздольненского района Крыма. Не поддерживал аннексию Крыма и вывесил украинский флаг. 8 декабря 2016 года ему на чердак подбросили взрывчатку и задержали. Посадили в тюрьму на 3 года 7 месяцев. 5 июля 2017-го Балуха повторно судили за якобы избиения Ткаченко.

У политзаключенного Эдема Бекирова, 58 лет, обнаружили воспаление легких. Жена Бекирова, 58-летняя Гульнара, утверждает, что это 210-й день пыток ее мужа.

— Я такие слова говорю, потому что это так и есть. Это больной человек, он инвалид первой группы. У него такие диагнозы, его не имеют права держать в следственном изоляторе, — говорит Гульнара Бекирова.