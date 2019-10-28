Владимир Буковский умер в Англии

27 октября в больнице британского города Адденбрук умер диссидент и писатель 76-летний Владимир Буковский. Был противником режима Владимира Путина.

Владимир Буковский родился в башкирском городе Белебей. Там его семья находилась в эвакуации. После окончания Второй мировой войны вернулись в Москву. Поступил на биологический факультет МГУ. Стал одним из основателей диссидентского движения в СССР. В 1961-м его исключили из учебного заведения за участие в антисоветских акциях. Через два года арестовали за изготовление фотокопий запрещенной в СССР книги югославского диссидента Милована Джилаша.

- Чем больше свирепела власть, тем больше разрасталось и крепло движение диссидентов, - говорил он.

Около 12 лет Владимир Буковский провел в тюрьмах и на принудительном лечении в психиатрических заведениях. Советские врачи поставили ему диагноз "вялотекущая шизофрения", не признанный мировой медициной.

В 1978 году его обменяли на лидера коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. Буковский поселился в Англии. Окончил Кембриджский университет по специальности "нейрофизиология". Читал лекции для студентов. Написал четыре книги.

- После путча я приехал в Россию. Пришел к руководству страны и сказал, что нужно провести суд над компартией, - говорил Владимир Константинович. - Предупреждал: "Если вы этого не сделаете, этот режим никогда не удастся одолеть, более того - коммунисты оживут. Это как на охоте - раненого зверя надо добивать, иначе он вцепится в горло". Меня поддержали многие, но Ельцин не согласился. На этом все закончилось.

В 2008-м хотел участвовать в выборах президента РФ, однако его кандидатуру не зарегистрировали.

- Как личность Путин никчемный: вербует и хитрит, - говорил Буковский. - Россия распадется. Как только политический центр ослабнет, центробежные силы вырастут.

Четыре года назад Буковского в Англии обвинили в производстве и хранении детской порнографии. Он все отрицал. По состоянию здоровья суды постоянно откладывали.