Виталий Маркив просидел в тюрьме 1222 дня

 
Ексклюзивы
1/5
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 594
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1512
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 945
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1206
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7587
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 846
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
Фото
Все фото
3
2
2
3
4
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
Тараса Кубиевича снайпер убил во время перемирия
&quot;Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз&quot;
"Нужно иметь характер и терпимость. На крупных предприятиях ничего нельзя изменить за раз"
&quot;Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами&quot;
"Понял суть украинских проблем с ремонтами и дорогами"
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1512
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 945
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 585
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20151
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1377
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
1 Просмотров: 387
Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
среда, 30 декабря 2020 05:20

Виталий Маркив просидел в тюрьме 1222 дня

  Комментировать
 

3 ноября Апелляционный суд итальянского Милана оправдал бойца Национальной гвардии 31-летнего Виталия Маркива. На следующий день он прилетел в Киев.

Украинца обвиняли в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли и российского правозащитника Андрея Миронова в мае 2014-го в Славянске Донецкой области. Оба попали под минометный обстрел, когда ездили по серой зоне. Российские пропагандисты заявили, что выстрел направил Маркив.

Виталия арестовали, когда приехал в Италию к матери. Суд первой инстанции в городе Павия приговорил его к 24 годам тюрьмы.

- Прокуроры настаивают на его вине. Но Маркив был обычным солдатом и имел лишь автомат, — говорил на заседании адвокат военного Раффаэле делла Валле. - В тот день находился на горе Карачун. Стрелять оттуда не мог из-за ограниченного радиуса обзора. Возможно, в журналистов попали пророссийские боевики.

СМИ и Национальная полиция провели расследование. Нашли доказательства невиновности военного. Украина подала апелляционную жалобу 20 ноября прошлого года.

За решеткой Маркив провел 1222 дня — три года, четыре месяца и четыре дня.

— Мои планы - это семья. Потом снова в Нацгвардию, - говорит Виталий после возвращения в Украину.

Автор: Анна ОРЕЛ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Виталий Маркив просидел в тюрьме 1222 дня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 11259
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 10152
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 9432
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
14
 Просмотров: 8893
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
7
 Просмотров: 8001
Украина
Ирина Венедиктова поселилась на государственной даче
Ирина Венедиктова поселилась на государственной даче Просмотров: 18
Рынок земли заработает с июля
Рынок земли заработает с июля Просмотров: 18
Минимальную зарплату будут повышать дважды
Минимальную зарплату будут повышать дважды
Копал песок для тещи и нашел клад
Копал песок для тещи и нашел клад Просмотров: 450
Январь будет необычно теплый
Январь будет необычно теплый Просмотров: 9
Больше всего комментируют
19
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
8
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
4
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
2
В Чечне неизвестные напали на силовиков
2
"Арестович завел группу снайперов на минное поле" - заместитель секретаря СНБО
Голосов: 296
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть