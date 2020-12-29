Виталий Маркив просидел в тюрьме 1222 дня

3 ноября Апелляционный суд итальянского Милана оправдал бойца Национальной гвардии 31-летнего Виталия Маркива. На следующий день он прилетел в Киев.

Украинца обвиняли в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли и российского правозащитника Андрея Миронова в мае 2014-го в Славянске Донецкой области. Оба попали под минометный обстрел, когда ездили по серой зоне. Российские пропагандисты заявили, что выстрел направил Маркив.

Виталия арестовали, когда приехал в Италию к матери. Суд первой инстанции в городе Павия приговорил его к 24 годам тюрьмы.

- Прокуроры настаивают на его вине. Но Маркив был обычным солдатом и имел лишь автомат, — говорил на заседании адвокат военного Раффаэле делла Валле. - В тот день находился на горе Карачун. Стрелять оттуда не мог из-за ограниченного радиуса обзора. Возможно, в журналистов попали пророссийские боевики.

СМИ и Национальная полиция провели расследование. Нашли доказательства невиновности военного. Украина подала апелляционную жалобу 20 ноября прошлого года.

За решеткой Маркив провел 1222 дня — три года, четыре месяца и четыре дня.

— Мои планы - это семья. Потом снова в Нацгвардию, - говорит Виталий после возвращения в Украину.