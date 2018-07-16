Виновных в сбивании боинга будут судить заочно

12 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве с Нидерландами в расследовании катастрофы боинга.

Самолет "Малайзийских авиалиний" сбили российские боевики 17 июля 2014 года над оккупированным Донбассом. Тогда погибли 15 членов экипажа и 283 пассажиров, в частности 80 детей.

Виновных в катастрофе будут судить в Нидерландах. Наказание должны отбывать на территории Украины — месте совершения преступления.

Катастрофу почти четыре года расследовала группа следователей из Украины, Нидерландов, Австралии, Малайзии и США. Результаты обнародовали 24 мая 2018 года. Всю вину за трагедию возложили на Россию. Однако никого из россиян не задержали.

Самолет сбили ракетой серии 9М38, которая применяется в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка стояла на вооружении 53-й зенитно-ракетной бригады из российского города Курск. Оттуда ее привезли боевикам. Следователи установили, что такую ракету изготовляют и эксплуатируют только в России.

24 марта 2018-го в нидерландском Эйндховене открыли мемориал жертвам катастрофы "Связь". Скульптура состоит из бронзовых лент, которые образуют глобус. Такие раздавали родственникам жертв катастрофы. В постаменте памятника — 298 камней, символизирующих погибших.