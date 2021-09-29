Виктор Молостов подорвался на мине

26 сентября за поселком Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области на мине подорвался 48-летний Виктор Молостов, старший солдат 54-й бригады им. Ивана Мазепы. Погиб на месте.

Виктор Молостов был командиром боевой машины. Выполнял задание. С ним подорвался еще один воин. В состоянии средней тяжести был госпитализирован.

Молостов родом из села Новоалександровка Красноградского района Харьковской области. В 2015-2016 годах служил в ВСУ после мобилизации. Впоследствии заключил контракт. У него остались жена и двое детей.