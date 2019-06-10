Валерий Устименко поджег себя перед прокуратурой

После обеда 6 июня 51-летний Валерий Устименко из Ужгорода на Закарпатье облился бензином и поджег себя перед зданием областной прокуратуры. Затем прыгнул в реку Уж. Его забрали в больницу с ожогами 90% тела. На следующий день умер.

Валерий Устименко был военным на пенсии. Ссорился с частной газовой структурой из-за чрезмерных начислений в платежках. Утверждал, что коммунальщики ворвались в его дом с полицией, отрезали газ, сломали ему руку. Это дело суд рассматривал с 2016 года. Устименко проиграл все заседания. На следующий день после последнего поджег себя.

- Я не видела, в каком он был состоянии. Работники прокуратуры сказали, что получил глубокие ожоги, - рассказывает жена Наталья Устименко. - Как врачи забирали, смог дать объяснение, был в сознании.

По факту самоподжога открыли уголовное производство о доведении до самоубийства.

- Начато уголовное дело в отношении работников частного учреждения по заявлениям Устименко, - говорит 34-летняя Марина Безега, пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области.